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王羽追思會白色花海環繞 王馨平盼來生再當父女

2022/4/28 12:20
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（中央社記者王心妤台北28日電）「獨臂刀王」王羽於4月5日辭世，享壽80歲，今天舉辦追思禮拜。王羽女兒王馨平表示，從小父親嚴厲，長大才知道那是父親的愛，希望來生還能當父女，「希望他還是爸爸、我是女兒。」

王羽原名王正權，早期主要在香港擔任武打演員，1967年被導演張徹相中演出電影「獨臂刀」走紅，隨後拍了「獨臂刀王」等60部武俠片，堪稱60、70年代的首席武俠小生，王羽演而優則導，曾執導功夫電影「龍虎鬥」等。他在2013年以國片「失魂」摘下台北電影獎影帝，2019年獲頒金馬終身成就獎。

追思禮拜現場以白色花海布置，選用王羽以「武俠」入圍金馬最佳男配角獎走上紅毯的照片作為遺照。不只歌手黃大煒等人到場，影星成龍也拍攝悼念影片表示，王羽的經典作品將永存影迷心中。

今天追思禮拜上，王羽女兒王馨平預錄「寄語白雲」在現場播放，她表示，兒時父母離婚後，爸爸教自己唱這首歌，長大才知道是爸爸不捨和媽媽分開又不擅言詞。

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王馨平提到，王羽嚴厲、從來不誇獎，長大才知道這是爸爸的愛，希望3個女兒潔身自愛，「我非常感謝爸爸帶我來這世界上，我希望我們來生還是父女，希望他還是爸爸、我是女兒。」

王羽3個女兒接受媒體訪問，王馨平表示，爸爸在大家心中是大俠，對女兒們也如同大俠般嚴厲，但一切都是為了讓3姐妹潔身自愛。王馨平也感謝親朋好友在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，仍前來送爸爸最後一程。（編輯：張雅淨）1110428

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