南國啟示錄新視角看東南亞 小市民也能守護文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北1日電）探索東南亞不再只是小吃或美景，「農村的遠見」導演劉嵩推出新作「南國啟示錄」，深入泰國、馬來西亞與越南，看見擁有世界文化遺產的老城市在現代化推進中如何珍惜傳統文化。

資深導演劉嵩投身電視製作逾30年，曾以紀錄片作品「城市的遠見」、「福爾摩沙的指環」、「對焦國寶」、「農村的遠見」4度獲得金鐘獎肯定。繼走訪6國尋找永續經營農村成功案例後，劉嵩將鏡頭轉向位於台灣南方的東南亞，試圖從擁有世界文化遺產的都市居民身上，看見多元的傳統、信仰與堅持保存文化的智慧。

劉嵩接受中央社記者專訪時坦言，「我們對東南亞的認識，陌生到有些無知，這是一種損失」，台灣總對其經濟商業感興趣，卻忽視這些國家蘊含的文化。事實上，東南亞擁有逾40項世界遺產，城市裡更有許多不同階層的公民，小到市井百姓、老師、建築師，大到官員或貴族，都試圖找到傳承文化的使命與角色，試圖打造「活著的遺產城市」。

劉嵩分享，自己對越南河內一間裝潢樸素卻已家傳4代的百年老咖啡店印象深刻，店家的曾祖父輩從法國殖民時期，挑著一個擔子叫賣咖啡，度過戰火磨難，最終落腳城市一隅擁有店面，「越南的傳統咖啡奶與糖什麼都不加，只能小口啜飲，很苦卻很有韻味，就像河內的近代史」。

咖啡店老闆親切地和劉嵩分享堅持經營的理由，「畫家賣的是視覺，音樂家賣的是聽覺，詩人賣的是心靈感覺，而做美食的人賣的是味覺，我想店家的責任是要保留那個味覺，那個曾經存在、很熟悉的味覺」，讓劉嵩相當感動。

當越南逐漸走向開放後，老百姓很喜歡街頭生活，路上充滿汽機車、腳踏車與戶外攤販。劉嵩說，過去他們曾經歷封閉、辛苦的日子，現在格外享受能自由移動、與人交流的時光，「環境雖然不像巴黎香榭麗舍咖啡大道，但當你有了這份理解，看到越南這片光景會更有意思。那些生活與日子，包含著他們的歷史、他們從哪裡走過來，才能享受這一刻」。

劉嵩表示，當今每個國家都面臨發展壓力，台灣也為追求經濟，犧牲許多寶貴的傳統，付出沉痛代價；所謂的南國「啟示」，或許就是藉由懂得欣賞他國的美好與智慧，審視台灣如何對待自己的文化傳統，也開啟一扇見到東南亞新視角的窗。

如何形容「南國啟示錄」系列作，劉嵩拋出了一個生動的譬喻：「東南亞國家像一座果園，我們只不過是走進果園，採了一顆果實、切開一片，讓台灣觀眾品嚐一下，我相信是有滋味的。」

劉嵩透露，「南國啟示錄」2018年起就開始策劃，原訂拍攝6個國家，印尼、緬甸與菲律賓也在規劃範圍。沒想到，2019年3月拍到第3國越南時，遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，差點沒飛機返台，雖幸運搭上最後兩班航班，但再也沒機會飛出國。

劉嵩笑言，去年5月打算播出已完成的前3集，卻撞上台灣疫情3級警戒無法宣傳，延至今年又遇到本土疫情屢創新高，「從製作經過到播映都在學著與疫情共存啊」。

不過，劉嵩認為危機也是種轉機，有考慮後3集拍攝時，想記錄下其他東南亞城市如何面對疫情，「從看別人如何處理這段時間，也有可能讓我們學習更多東西」。

「南國啟示錄」系列紀錄片將於3日至17日，每週二晚上10時在公視播出；8日至22日，每週日晚上11時在華視播出。（編輯：管中維）1110501

導演劉嵩推出新作「南國啟示錄」，深入泰國、馬來西亞與越南，看見擁有世界文化遺產的老城市在現代化推進中如何珍惜傳統文化。圖為馬來西亞檳城的娘惹博物館。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月1日

導演劉嵩（右2）表示，「南國啟示錄」從2018年就開始策劃，原訂拍攝6個東南亞國家，卻因COVID-19疫情，不得不中斷後3國的拍攝，目前仍在等待重啟拍攝的時機。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月1日