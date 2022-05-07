曾之喬談演藝圈工安 拒技術動作不代表不敬業

演員曾之喬演出電影「售命」，片中有大尺度親密戲，她接受中央社記者專訪時表示，導演非常保護演員，尺度到哪、會碰觸哪邊都有經過溝通，所以拍攝時沒有太大壓力。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月7日

（中央社記者王心妤台北7日電）在電影「售命」有大尺度親密戲的藝人曾之喬表示，一切都有事先溝通，情緒轉折不是問題，但大部分技術性動作如果沒事前溝通就會拒絕，這不是不敬業，而是意識到工作危險性。

曾之喬在「售命」演出獨自撫養兒子的單親媽媽，與演員傅孟柏有大尺度親密戲。曾之喬接受中央社記者專訪表示，導演非常保護演員，尺度到哪、會碰觸哪邊都有經過溝通，事前也沒太緊張。

曾之喬表示，情緒轉折是演員工作，臨時加吻戲或親密戲會願意接受，但如果有技術性動作，她會視情況拒絕。這其實是討論的一環，一切都應拍攝前說清楚，理解彼此尺度。

曾之喬說：「通常跟技術性動作有關的，我會拒絕。我小時候是運動員，我會知道這動作滿危險的，我也許知道我可以，但沒有練習過，我就不會答應。」從前輩傳承觀念或許認為接受是敬業，但時代在走，腦筋該跟著變通。

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14歲就出道的曾之喬成名得早，演出多部偶像劇，也曾有過5年自我懷疑期。曾之喬表示，25歲左右曾變得沒自信，當時不管怎樣都接不到喜歡的作品，慢慢調適心情，才認清作品或藝人評價都無法控制，只能掌握自己是否喜歡這個作品，外人評價都是別人給的，「他們不知道我在經歷什麼。」

曾之喬說，現在回頭看那段低潮，不會覺得不好，放開心去看，是段正常過程，不需給自己太大壓力。（編輯：李明宗）1110507