高雄市電影館林青霞影展 獨家重映完整「夢中人」

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）致敬華語影壇女神林青霞，高雄市電影館即起至6月30日推出「不敗女神：林青霞」專題影展，網羅林青霞在香港影壇黃金時期的7部代表作，並獨家重映「夢中人」無刪減完整版。

林青霞以瓊瑤電影的玉女形象開創台灣影史「二秦二林」（秦祥林、秦漢、林青霞、林鳳嬌）絕代風華，80年代初期將演藝事業重心轉向香港，12年期間接演超過30部影片，更從文藝愛情的甜姐兒形象，開拓出武俠、喜劇、動作、諜報等類型電影。宜古宜今、男女皆宜、中性美的百變形象，是華語影壇少見的神級容顏，與張曼玉、梅艷芳和鍾楚紅並稱香港黃金歲月的「霞玉芳紅」。

高雄市電影館今天新聞稿表示，推出「不敗女神：林青霞」專題影展，網羅林青霞在香港影壇黃金時期的7部代表作，以數位修復和數位版重現大銀幕。

影展選映林青霞前進香江的首批作品、入圍香港電影金像獎最佳女主角獎的「蜀山：新蜀山劍俠」；及演出亦正亦邪、陰陽莫測、敢愛敢恨、用情至深經典角色的「笑傲江湖II東方不敗」和「白髮魔女傳」。

還有特務動作經典「刀馬旦」，林青霞以中山裝的俊秀及戎裝的威嚴展現出絕代中性美；諜報喜劇「我愛夜來香」港式瘋狂喜劇，林青霞展現亦莊亦諧的神祕嬌美；「東邪西毒」中林青霞一人分飾兄妹2角，完美駕馭正邪難分又陰陽莫辨、充滿挑戰的跨度表演。

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高雄市電影館表示，將全台首度放映完整版穿越愛情劇先驅「夢中人」。「夢中人」1986年在台上映時，因劇情遭疑涉及文化統戰險遭禁演，刪除部分內容後以限制級過關，高雄市電影館獨家完整重映一刀未剪版，帶觀眾回味林青霞「最強烈的激情」。

高雄市電影館指出，6月1日起館內一樓將同步展出「不敗箴言勸戒會—不敗女神：林青霞」展覽，影迷還能透過抽籤互動選出專屬的林青霞經典角色，「求解」財運、情感、工作等運勢，由「不敗女神」解惑。影展套票限量100份，現已發售，邀請影迷把握機會。（編輯：郭諭儒）1110513