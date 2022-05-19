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現代五項訓練血淚 「教練」傳達成功不靠人定義

2022/5/19 20:24
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（中央社記者王心妤台北19日電）紀錄片「教練」拍下左營高中現代五項教練林生祥與選手陳佑萱訓練過程，兩人雖每天13小時如「父女」黏在一起，但也曾因比賽留下疙瘩。導演李家驊盼傳達成功並不須外人定義的觀念。

現代五項於1912年夏季奧運設立，競技項目包括馬術、擊劍、射擊、越野跑和游泳。

紀錄片「教練」拍下左營高中現代五項教練林生祥，帶領選手陳佑萱之間的血淚訓練史。導演李家驊、監製劉嘉明今天接受媒體聯訪，拍攝契機是劉嘉明某次偶然和林生祥坐在隔壁，劉嘉明動念拍下故事。

李家驊表示，一開始也有猶豫，但有次好奇林生祥怎麼挑選好選手，他卻說：「哪有什麼挑不挑，別人不要的小孩我都要。」這一句話徹底打動李家驊。

「教練」籌備、製作期共8年，不只拍下教練與選手的磨合過程，也是記錄青少年面對壓力與期許的成長故事。

片中能見到林生祥與陳佑萱宛如父女的情深，陳佑萱曾因練習加上壓力導致停經，也是林生祥帶她去看醫生。但兩人曾因陳佑萱參加青年奧運期間，因故不是由林生祥擔任教練，讓林生祥有了疙瘩，師徒產生隔閡。

李家驊認為，林生祥常在心中積壓情緒，無形中給了陳佑萱壓力，「後面拍攝的2年，我像是調停者，可以預期他們會吵架，但會很心疼他們，可以幫忙就幫忙。」所幸兩人之後有把話說開，陳佑萱也忍不住大哭，解開了誤會。

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「教練」也能看見陳佑萱苦練多時，仍未取得東京奧運資格，或許能讓觀眾理解成功不須外人定義。李家驊表示，「台灣人對成功跟失敗的定義是什麼？那又怎麼樣呢？教育這件事情好像不是用結果來決定的，理解跟認識自己的過程很重要。」李家驊也說，陳佑萱目前仍持續努力備賽，她的故事還沒說完，未來不排除拍攝續集。

「教練」將於27日在台上映。（編輯：陳政偉）1110519

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