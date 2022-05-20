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「還孩子做自己」盼見成長差異 打破過動兒印象

2022/5/20 15:28
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（中央社記者王心妤台北20日電）金馬導演楊力州監製「怪咖系列」短片，其中林皓申執導「還孩子做自己」聚焦過動兒，拍攝醫師李佳燕的理想是還給兒童人權，打破社會對過動兒的既定印象。

「怪咖系列」共有18部，主題橫跨動保、同婚、移工、教育等，楊力州盼藉由紀錄片發揚愛的力量與勇氣，展現社會不同樣貌，也推動改變。

其中「還孩子做自己」由金穗獎最佳紀錄片導演林皓申執導，跟著「還孩子做自己行動聯盟」發起人、家醫科醫師李佳燕，打破社會對過動兒的既定印象，從實際理解孩子需要與想法，而非馬上使用藥物治療。

林皓申表示，印象最深刻的是李佳燕會花2至3個小時與孩子對談，孩子們在診間也都感覺穩定自在，打破一般人對過動小朋友的印象，「李醫師只是嘗試用孩子語言跟他們對話，但似乎在現代社會變成不可思議的事情。」

林皓申說，拍片並非否定藥物治療，而是看見家庭或環境如何影響孩子，若輕易用病症歸類成長差異，是草率的做法。他認為就算孩子需要藥物治療，需要的也是更多家庭與教育的關懷理解及耐心。

「還孩子做自己」將於5月27日大銀幕上映。（編輯：戴光育）1110520

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