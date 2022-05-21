脫線人生戲謝幕 兒子：會延續父親顧家精神

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）甘草藝人、喜劇泰斗脫線的最後一場戲今天謝幕，家屬遵從脫線不想麻煩大家的指示，低調舉辦告別式。脫線的兒子陳嘉成說，兒孫會延續父親顧家的風範。

喜劇演員脫線陳炳楠9日在家中安詳過世享耆壽90歲，今天上午出殯，僅通知親友參加。包括文化部長李永得、台東縣長饒慶鈴、新竹市長林智堅、親民黨主席宋楚瑜，以及脫線演藝圈的好友阿西和女兒楊繡惠都送上花籃永懷風範。

陳嘉成擔心外界怪他，父親這麼受到尊崇，卻把告別式辦得這麼低調。他解釋，父親個性不想麻煩大家，生前再三囑咐低調辦理告別式，不發訃聞、不要公祭，父親自己在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重期間離開，就是不希望大家群聚，這段期間也有很多來自各地的父親粉絲和朋友前來悼念。

「他把時間點都安排得很好」陳嘉成說，疫情期間服務業都休息，兒孫可以陪他走完最後一段路，父親在幫媽媽過完最溫馨的母親節後安詳地離開，時間一切剛剛好。

陳嘉成說，脫線爸在大家的心目中可能是一代笑匠、台灣的國寶，但是父親在我們的心目中他是最好的爸爸，把家庭顧得很好，父親生前說過要延續他這個精神，兒孫會照辦。（編輯：郭諭儒）1110521

喜劇演員脫線陳炳楠9日在家中安詳離世，家屬21日低調舉辦告別式，他的兒子陳嘉成（圖）說，在我們心目中他是最好的爸爸，把家庭顧得很好，父親生前說過要延續他這個精神，兒孫會照辦。中央社記者盧太城台東攝 111年5月21日