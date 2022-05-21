小野麗莎不畏疫情高雄首唱 台語關心歌迷獲掌聲

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（中央社記者王心妤台北21日電）日本Bossa Nova歌手小野麗莎不畏疫情來台開唱，昨晚在高雄衛武營國家音樂廳首唱。她不只準備台語歌「家後」，也用台語關心歌迷「吃飽沒？」讓全場歌迷又驚又喜。

小野麗莎擁有日本Bossa Nova女王之稱的美譽，這次不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情需要隔離與自主管理，她表示，沒有任何猶豫就決定答應來台開唱。

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好滿意音樂公司發布新聞稿表示，昨晚的演唱會，小野麗莎特別邀請7歲小樂手陳多多合作「我願意」，希望能展現音樂傳承。小野麗莎表示，自己也是3個孩子的母親，好的音樂需要下一代努力推動，希望有更多孩子喜歡音樂，她與陳多多一見如故，兩人不只一起練唱，還會牽著手在後台散步。

演唱會選擇Volare為最後一首安可曲，小野麗莎邊唱歌邊舞蹈，觀眾則是跟著旋律拍打，她表示，這是職業生涯中，最感動的一場演唱會之一。她也感謝歌迷在這個時期願意蒞臨現場，讓在舞台上的她感受更多幸福。（編輯：管中維）1110521