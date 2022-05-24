傅孟柏、王柏傑、簡嫚書挑戰美食警匪劇 開吃又開打

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演員傅孟柏（右起）、簡嫚書、王柏傑主演影集「美食無間」，是台灣首部融合美食和警匪動作類型劇，嚴選超過35項美食，演員得吃得美味，又要打得好看。（發起日影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）「餐桌上是飯友，餐桌下是敵人」。由傅孟柏、王柏傑、簡嫚書主演的「美食無間」，是台灣首部融合美食和警匪動作類型影集，嚴選超過35項美食，演員要吃得美味，又要打得好看。

「美食無間」由電影「女鬼橋」導演奚岳隆執導，2年時間籌備，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家，美食品項超過35種，將「美食」與「警匪動作」融合，在劇本階段就面臨巨大挑戰。

劇組原本去年4月就開拍，預計2022年春季播映，卻因COVID-19疫情中斷拍攝，直到今年1月下旬才復拍完成，目前已在後製階段。今天劇組釋出前導海報、預告，也曝光新加入卡司群。

前導預告中，飾演帥氣刑警的傅孟柏與嫌犯過招毫不手軟，王柏傑和簡嫚書則是神秘氣質的殺手與對美食來者不拒的菜鳥刑警。3人在餐桌上相遇，懂吃的美食愛好者，吃法不同卻欣賞彼此見解，結下同桌吃飯情誼，然而下了餐桌，對立的雙方卻必須面臨糾葛的情感抉擇。

新卡司柯叔元、黃尚禾、陽靚則是勢力龐大的黑道集團重要幹部，劇中黑道老大過世，柯叔元即將接班，敵對派系黃尚禾密謀篡位，陽靚則是貴氣麻辣鍋店老闆娘，透露足以動蕩整個城市的腥風血雨即將展開。

當然，劇中最重要的美食鏡頭也沒少，從酸菜白肉鍋、麻辣鍋、韓式燒肉、日式燒烤到鱈場蟹，角色們大快朵頤的畫面，令觀眾直呼太邪惡，呼應著全劇調性，在緊張刺激的懸疑劇情裡，同時享受大啖美食的解放快感。

導演奚岳隆表示：「餐桌上，有沒有可能變成你我的烏托邦？上了餐桌，就等於進入一個不同於現實的世界，純粹享受著美食跟友情，就算現實中充滿矛盾，那就等下了餐桌再說吧。」

奚岳隆坦言為了適應疫情帶來的衝擊，人類做了很多的改變，希望「美食無間」能獻給後疫情時代觀眾，一個不間斷的美味解放。（編輯：張芷瑄）1110524