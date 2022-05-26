黃明志任客家音樂賽海外大使 笑稱要先交女友

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首屆全球客家流行音樂大賽今年邀請大馬歌手黃明志擔任海外宣傳大使，並以全客語錄製宣傳影片，黃明志也將在決賽擔任表演嘉賓，現已開始思考如何把客語融入歌曲中。（新視紀整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月26日

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（中央社記者王心妤台北26日電）首屆全球客家流行音樂大賽月底截止報名，今年邀請大馬歌手黃明志擔任大使並以全客語錄製宣傳影片，他不改幽默打趣表示，「學習一個語言最快的方式就是交一個客家女朋友。」

黃明志分享，這次錄製全客語影片是使用羅馬拼音練習，因為客語有獨特的音調，音調不同就有不同語意，這次特別注意發音。黃明志也說，客語創作不容易，因為難抓準音調搭配，相反的，若配合的好，會變得更有感情。黃明志也將在決賽擔任表演嘉賓，他已經開始思考如何把客語融入歌曲中。

黃明志以新專輯「鬼才做音樂」入圍第33屆金曲獎最佳裝幀設計，其中「玻璃心」入圍年度歌曲獎，他也期待能奪獎，「這是對團隊最好的回報，因為大家跟我一起工作真的太辛苦了。」

第一屆全球客家流行音樂大賽分成歌唱組與創作組，總獎金達新台幣105萬元，即日起報名至31日止。（編輯：吳協昌）1110526