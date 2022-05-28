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群星獻唱文夏經典 洪榮宏染疫康復後首露面

2022/5/28 19:35
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（中央社記者王心妤台北28日電）「舊情綿綿」台語演唱會今晚開唱，這是金曲歌王洪榮宏確診COVID-19後的首次露面，他透露之前症狀類似感冒，目前無大礙已康復，眾星今晚也大合唱文夏經典歌「黃昏的故鄉」等。

今晚演唱會由紀露霞、劉福助、西卿、洪榮宏、文香、李炳輝、許志豪、朱海君共同演出，現場特別為已故「國寶歌王」文夏保留座位，並大合唱「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」獻給文夏。總策畫梁序倫也說：「猶如文夏老師愛熱鬧的個性，今晚是老友們的音樂聚會，溫馨不悲情。」

李炳輝以「流浪到淡水」拉開序幕，又演唱「晚頭仔水蛙」。他表示，會珍惜且感謝每次的演出，只要身體許可，都會在淡水的清水街市場表演。

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「布袋戲歌后」西卿演唱「可憐的酒家女」、「粉紅色的腰帶」、「廣東花」等。她說與文香再一起演出，有種回到秀場的感覺，自己演出開心也希望觀眾歡喜。

劉福助演唱「燒肉粽」等，妙語如珠也逗得台下觀眾笑呵呵。朱海君演唱「你著忍耐」、「講什麼山盟海誓」，她提到從小就聽這些台語歌，依舊會跟著哼唱，沒想過長大能跟前輩們同台，「唱起每個時代的背景歌曲都緊張又覺得有福分。」（編輯：屈享平）1110528

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