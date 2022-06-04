李佳穎作客開店節目挑戰員工餐 祖傳拌麵收好評

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（中央社記者王心妤台北4日電）實境節目「來吧！營業中」邀請藝人合力開店，最新一集主持人原以為能露營放鬆，不料又接到60份員工餐的任務，主廚姚元浩假意裝睡，嘉賓李佳穎則端出「李家祖傳拌麵」獲好評。

「來吧！營業中」由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威、「鬼鬼」吳映潔等共同開一間餐廳。最新一集，5名主持人被載到露營區，原以為能放鬆休息，沒想到卻接到「製作60份員工餐」的任務，節目特別邀情平時就有下廚習慣的李佳穎擔任小幫手。

這集節目，主廚姚元浩規劃蘿蔔排骨湯、滑蛋蝦仁、酥炸排骨等菜，李佳穎聽到認為相當簡單，炎亞綸則在一旁笑回：「可是是60人份，妳是不是聽了想回家了，妳怎麼會答應這通告啊？」

現場遇到白飯不足時，李佳穎也主動提議製作李家祖傳拌麵，不只姚元浩肯定，露營區員工也給出高評價。最後所有食物都被員工吃光，讓主持群相當開心，炎亞綸也打趣說：「我們目標是辦所有圈內藝人的婚禮。」

「來吧！營業中」每週六在TVBS歡樂台及TVBS精采台及台視播出。（編輯：陳政偉）1110604