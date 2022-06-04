結束11年戀情 夏奇拉與西甲球星男友比克分手

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（中央社馬德里4日綜合外電報導）拉丁天后、哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）和男友西班牙足球明星西甲巴塞隆納隊後衛比克（Gerard Pique）今天宣布，結束兩人10多年的交往關係。

法新社報導，45歲的夏奇拉和35歲的比克育有2子，他們透過聲明表示：「我們很遺憾證實我們分手。為了我們孩子的幸福，我們要求尊重我們的隱私。孩子是我們最優先考量。」

路透社報導，夏奇拉和比克在2010年南非世界盃足球賽舉行前不久認識。夏奇拉演唱比賽主題曲「聖盃之役」（Waka Waka），比克也在這首歌的音樂錄影帶中現身。兩人2011年開始交往。

夏奇拉的經典名曲包括Hips don't Lie和Whenever, Wherever。她在西班牙遭到稅務欺詐指控，5月26日上訴失敗後，正面臨審判。

檢察官聲稱，夏奇拉未就2012至2014年間的收入，繳納高達1450萬歐元（新台幣4億5656萬元）的稅款。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110604