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恐龍發威 侏羅紀世界最新章首週橫掃全台1.33億

2022/6/13 19:08（6/13 19:43 更新）
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好萊塢大片「侏羅紀世界：統霸天下」8日在台上映迄今票房已衝上新台幣1.33億元成為冠軍，成為今年全台破億速度最快的電影。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月13日
好萊塢大片「侏羅紀世界：統霸天下」8日在台上映迄今票房已衝上新台幣1.33億元成為冠軍，成為今年全台破億速度最快的電影。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月13日
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）恐龍發威，好萊塢大片「侏羅紀世界：統霸天下」8日在台上映迄今票房已衝上新台幣1.33億元成為冠軍，擠下阿湯哥的「捍衛戰士2」，成為今年全台破億速度最快的電影。

「侏羅紀世界：統霸天下」是「侏羅紀系列」的第6部作品，片商今天發布新聞稿表示，自10日在美國上映後，就以1.43億美元（約新台幣41.34億元）登上首週票房冠軍，全球票房更是橫掃近3.9億美元。

在台灣8日上映首週票房衝上1.33億元，並以4050萬元創下今年週六單日全台票房紀錄，超越美國男星湯姆克魯斯主演的經典電影續作「捍衛戰士：獨行俠」成績。

劇組分享，電影中只有2隻恐龍必須跟牠們之前在「侏羅紀系列」電影的樣貌一模一樣，就是暴龍和雙冠龍。至於其他恐龍，由於恐龍學在30年間有非常大的進展，因此設計師可不受前幾部電影的侷限，依照目前的古生物學研究成果，為這些恐龍設計應有的外觀造型。

雙冠龍是唯一完全使用實體特效拍攝的恐龍，劇組人員使用真正的機械恐龍偶在現場拍攝，後製過程沒有運用任何視覺特效或電腦動畫技巧。多虧有11到12個人在幕後操縱，這部「侏羅紀系列」電影才能讓觀眾首次看到，一隻實際打造出來的雙冠龍機械偶行動戲分。

為了重現雙冠龍在「侏羅紀公園」中噴出的黏稠黑色毒液，技術人員將超級黏液、蛋糕、食用色素、清水和一種經常用在奶昔中的增稠劑混合在一起，才調配出這種黑色毒液。（編輯：管中維）1110613

影片來源：環球影片 官方頻道
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