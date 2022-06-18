公視、影視聽中心攜手搭舞台 播映8部學生劇展

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）為扶植台灣年輕影像創作者，公視與影視聽中心聯手舉辦「公視學生劇展」特映活動，播映8部新作。常演出學生製作的金鐘視后陸弈靜說，自己是顏料，希望以經驗回饋學子、讓作品增色。

公視節目部戲劇組組長李淑屏今天在特映會分享，國內許多知名劇情片導演、編劇，如「我們與惡的距離」、「茶金」導演林君陽，「村裡來了個暴走女外科」導演賴孟傑，他們學生時期首次重要創作發表都在公視，作品資金來自於國民全體。今年起公視與國家電影及視聽文化中心合作，讓學生作品能在國家級映演空間特映，更具意義。

影視聽中心執行長王君琦也表示，期望影視聽中心保存的台灣影像史，能作為年輕世代的參考、創作者重要資源，讓老影像的感動創造時代對話。

本次放映的作品包含「歡迎下次光臨」、「光榮之路」、「那年凜冬」、「悄悄告訴她」、「黯淡星」、「當哨聲響起」、「如果大象不死」、「暗夜計程車」，活動將於18、19日在影視聽中心小影格舉辦。

同時擔任「歡迎下次光臨」與「黯淡星」演員的金鐘視后陸弈靜今天更現身映後座談，分享自己會像朋友般與年輕人交流，以自身經驗回饋主創團隊，主導創作還是交由導演，「我們只是顏料，讓作品增色」。

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其中「歡迎下次光臨」入圍今年第44屆金穗獎，以日本描寫孤獨貧窮銀髮族書作「下流老人」為靈感，製片鄭詠中表示，拍攝前還到台北車站睡了幾天，觀察無家者的生活。

開拍前，鄭詠中曾找陸弈靜「喝咖啡」聊劇本，也受陸弈靜一句話「每個夜晚都有個孤單的靈魂」所啟發，成就整部片核心。片中陸弈靜飾演獨居、常在深夜到超商找店員聊天的老奶奶，為此她也走訪台北市區地下道、公園觀察遊民。（編輯：張芷瑄）1110618