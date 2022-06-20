郭婞淳愛聽老歌喜歡菸嗓唱腔 開口清唱比莉歌曲

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）舉重女神郭婞淳近期推出新書，上節目分享帶來東京奧運奪下的金牌，讓主持人黃子佼大開眼界，她更透露自己很愛聽老歌，特別鍾情菸嗓唱腔，比莉就是最愛的歌手。

YahooTV今天發布新聞稿，郭婞淳日前上藝人黃子佼的節目「佼心食堂」分享新書「郭婞淳：舉重若輕的婞念」。書中公開了郭婞淳並不順遂的成長經歷，籃球校隊出身的她，其實舉重不是她的第一選項，書中曝光不少郭婞淳小時候的青澀模樣。

雖然因比賽在世界各國南征北討，事實上郭婞淳卻很少有機會在當地玩樂。2011年她第一次去巴黎參加世界舉重錦標賽，當時活動辦在迪士尼樂園裡，但因比賽成果不佳，教練禁止她們出去玩。後來是靠著餐廳員工幫助，才獲得樂園門票得以進場。因此郭婞淳才會許願，希望未來可以出國遊玩、學習外語。

教練對郭婞淳而言就像是父親般的存在，會管她的表情、簽名和感情等瑣事，還會透過師母來打聽消息。現在的郭婞淳早已沒了禁愛令，但感情的事情她堅持不會與教練分享，以免又被「關心」。至於現在感情狀態，郭婞淳巧妙回答：「就專注在自己的訓練。」

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在訓練遇到倦怠感時，郭婞淳會透過跨界體驗、踢足球等方式，讓自己轉換觀念，彈鋼琴也是紓壓方式之一。她現場用迷你鋼琴彈出最近練的「夢中的婚禮」，還帶來自己的筆記本，裡面滿滿都是從書中抄錄的金句。此外，郭婞淳還喜歡羽球，即便程度多半都是在撿球。

更令人意外的是，郭婞淳非常喜歡聽老歌，說到喜歡的歌手，她毫不猶豫點名比莉，特別鍾情菸嗓型唱腔。她現場清唱比莉的歌曲Dear John，害羞地看著歌詞一起跟著唱。（編輯：管中維）1110620