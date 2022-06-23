賈靜雯新戲牽「阿季」曬恩愛 難敵學長吳慷仁魅力

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）金馬影后賈靜雯主演的喜劇「媽，別鬧了！」將上線，今天曝光由她配音的爆笑幕後花絮「如蓉の紙上談情」，和洪都拉斯演八點檔、揪謝瓊煖浪漫談情，更難敵吳慷仁誘惑魅力。

賈靜雯在劇中幾乎全程素顏，搞笑演活一名國文老師兼言情小說家的魚乾女「陳如蓉」。身為戀愛絕緣體的陳如蓉，只敢在紙上談情，把戀上霸道總裁、嫁給富二代各種幻想的戀愛情結寫進小說，卻不曾真正實現，直到遇上吳慷仁飾演的帥氣學長後，能否從此向戀愛絕緣體的稱號說再見？

導演陳慧翎大讚賈靜雯卸下心防大膽演出，「如蓉這個角色必須擺脫玉女形象、扮醜浮誇演出，而且賈靜雯的狀態很好，幾乎沒化什麼妝，她的戲大多偏沉重但要以喜劇的方式呈現，是不容易的角色，真的很棒也玩得非常開心。」

「媽，別鬧了！」也找來許多亮點嘉賓，在懸疑台劇「華燈初上」中飾演「阿季」大圈粉的謝瓊煖，綁著小馬尾帥氣出演男性化角色，與賈靜雯牽手曬恩愛甚至到見家長比莉。同時找來曾在戲劇「我們與惡的距離」中與賈靜雯同台飆戲的洪都拉斯，飾演審核陳如蓉小說稿的上司，兩人對手戲猶如八點檔戲碼，讓賈靜雯直呼「滿難演」。

對於謝瓊煖、洪都拉斯參與演出，賈靜雯笑說：「在拍戲時與非常多演員、嘉賓對戲玩得很開心，瓊煖姐是學校的同事，洪哥是演我的上司，我們都會交換彼此的想法、意見，甚至創造更多好笑的演法，玩得非常開心。」

在最新花絮中，所有演員幾乎都擺脫包袱、誇張演出，飾演小妹「陳若敏」的柯佳嬿瘋狂親吻路人，吳慷仁則大秀肌肉、舔嘴、下廚，各種魅惑行為樣樣來，讓賈靜雯大喊：「吃我吧！」賈靜雯笑說：「還有更精彩的，一定要等正式上架來看。」

「媽，別鬧了！」預計7月15日於Netflix獨家上線。（編輯：張雅淨）1110623

曾在戲劇「我們與惡的距離」中與演員賈靜雯（右）同台飆戲的洪都拉斯（左），在新戲再續辦公室緣分，還上演八點檔橋段。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月23日