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相隔5年再戰台北小巨蛋 彭佳慧把唱歌當染疫復健

2022/7/13 19:11（7/13 20:21 更新）
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「鐵肺歌后」彭佳慧13日舉辦記者會宣傳10月將在台北小巨蛋舉行的演唱會，儘管出道26年，她坦言不論站上大小舞台，都還是會很緊張，更透露演唱會最能聽真心話的地方就是「廁所」，自己曾經臥底其中偷聽觀眾聊天。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月13日
「鐵肺歌后」彭佳慧13日舉辦記者會宣傳10月將在台北小巨蛋舉行的演唱會，儘管出道26年，她坦言不論站上大小舞台，都還是會很緊張，更透露演唱會最能聽真心話的地方就是「廁所」，自己曾經臥底其中偷聽觀眾聊天。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月13日
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）「鐵肺歌后」彭佳慧相隔5年再唱進台北小巨蛋，COVID-19確診剛康復，她坦言還是會胸悶、關節痛，但她不為其所苦，反而把唱歌視為最好的復健。

彭佳慧今天宣傳演唱會，儘管出道26年，她坦言不論站上大小舞台，都還是會很緊張，更透露演唱會最能聽真心話的地方就是「廁所」，自己曾經臥底其中偷聽觀眾聊天，「可能會聽到觀眾說『怎麼沒唱那首歌？』或是『是不是走音了？』之類的」。

由於彭佳慧唱過的經典曲很多，她坦言歌單很難安排，但絕對會有驚喜。至於「夢幻嘉賓」人選，彭佳慧許願要劉德華，25年前她曾在BMG演唱會和劉德華牽手合唱「願牽你的手」，只是當時她還是新人，沒什麼表現，「如果這時候有機會再來一次，應該不會那麼緊張，可以表現得更好。」

彭佳慧5月剛確診COVID-19，目前雖然已康復，她說手腳關節變得較容易痛、高跟鞋無法久穿，也會胸悶，但她不想擔心太多，把唱歌當做復健。「英國有研究報導可以擴張肺部，情緒也有某種程度的宣洩。」

況且現在3個孩子放暑假，彭佳慧說光忙著接送孩子參與課程，就已忙得人仰馬翻，還正如火如荼準備演唱會，讓她笑言：「校門開比鬼門開還恐怖，沒這麼多時間被困擾」。

彭佳慧2022「怎樣 Julia / Run Wild」巡迴演唱會將於10月1日在台北小巨蛋演出，門票15日下午1時10分在寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商全面啟售。（編輯：屈享平）1110713

「鐵肺歌后」彭佳慧相隔5年即將再唱進台北小巨蛋，日前才剛確診康復的她13日表示，痊癒後手腳關節變得較容易痛、高跟鞋無法久穿，也會胸悶，但她不想擔心太多，更把唱歌當做復健。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月13日
「鐵肺歌后」彭佳慧相隔5年即將再唱進台北小巨蛋，日前才剛確診康復的她13日表示，痊癒後手腳關節變得較容易痛、高跟鞋無法久穿，也會胸悶，但她不想擔心太多，更把唱歌當做復健。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月13日
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