首名國慶新住民主持阮秋姮 初演電影緊張到落淚

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（中央社記者王心妤台北20日電）電影「徘徊年代」聚焦新住民，越南演員阮秋姮片中雖只以背影出現，但她求好心切到首場演出緊張到落淚，因片中飾演徵信社員工，她也分享曾有台灣人求助幫忙調查另一半出軌。

曾任國慶主持人的阮秋姮，在「徘徊年代」飾演幫助在台新移民的徵信社員工。因為現實中有著YouTuber身份，阮秋姮曾分享，有台灣網友私訊求助幫忙翻譯越南文，希望調查另一半是否有出軌的真相，之後就接到「徘徊年代」演出邀請，讓她直呼太巧。

因為從沒有演過電影，阮秋姮表示，和另一名越南演員阮安妮一起上課時，感到非常挫折，因為每個人都聽得懂老師的指令或術語，讓她甚至質疑自己是否能勝任角色。

阮秋姮回憶，第一場戲是拍攝跟媽媽用越南文講電話，必須使用越南中部口音表達，雖然求好心切覺得表現不好，希望能多嘗試，可惜因時間太晚沒辦法補拍，讓她意識到拍攝時，每一刻都要把自己準備好。

阮秋姮也說，雖然在台灣有汽車駕照但沒有上路過，為了拍攝特別惡補，其中一場要從很窄的斜坡下坡的戲，導演張騰元要求要有速度感，前面卻有需要拍攝的工作人員，讓她相當緊張。

「徘徊年代」將於22日全台上映。（編輯：郭諭儒）1110720