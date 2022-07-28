影委會助攻 台法合製「為了國家」入圍威尼斯影展

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台法合製電影「為了國家」在台北拍攝跨年煙火戲，當天也是演員宋芸樺（中捧花者）殺青日，劇組團隊開心合影。（MA STUDIOS提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）台北市影委會投資台法合製電影「為了國家」入圍威尼斯影展地平線單元、台美合資的「車頂上的玄天上帝」也入選創投市場展；王登鈺執導的VR電影「紅尾巴」則入圍沉浸式競賽單元。

「為了國家」（For My Country）由「放牛班的春天」製片尼古拉馬沃奈（Nicolas Mauvernay）及「美國女孩」製片馬君慈共同製作，並由阿爾及利亞裔法籍導演哈希德阿米（Rachid Hami）執導。他這次以親弟來台的故事前進國際影展，並在台灣、法國、摩洛哥三地取景，預計2023年在台灣上映。

威尼斯創投市場展則是為作品提供資源媒合平台，入選的「車頂上的玄天上帝」（暫名）由名導侯孝賢監製，並由林依晨、周渝民、阮經天、張孝全主演，預計2023年上映。

「紅尾巴」由劉冠廷、陳竹昇、「小嘉玲」吳以涵獻聲演出，以攝影測量法掃描實體模型的方式，透過遊戲引擎製作成類逐格動畫。故事中男孩為了追尋空中飄來的紅尾巴，來到一座奇幻城市，就此展開驚心動魄探險。

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對於入圍威尼斯影展沉浸式競賽單元，導演王登鈺表示，「『紅尾巴』游到了水都威尼斯，那可真是絕妙適合的地點，尤其此時夏日烈焰灼身，頓時像跳入港灣清涼海水中與紅尾巴一同嬉遊，非常開心，也覺得這樣很夠了。」

劉冠廷開心能夠參與電影，也希望「紅尾巴」去到世界各地。吳以涵也說自己受到作品的勇氣感染，勇敢去探索這個世界，勇敢跳脫舒適圈嘗試新事物。（編輯：屈享平）1110728