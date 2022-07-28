Janet無麻醉取卵花5年求子 受兒鼓勵稱一切值得

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（中央社記者王心妤台北28日電）藝人Janet與丈夫攜手拍紀錄片「心跳：生命奇蹟」，記錄人工求子過程。Janet分享自己無麻醉取卵，感受到身為母親與女人的偉大，也難忘大兒子Egan鼓勵，讓她認為一切都值得。

Janet（謝怡芬）今天在美國洛杉磯接受台灣媒體連線訪問，分享從凍卵、取精、凍存胚胎、流產、體外受精到順利產下二兒子的感動。

Janet表示，一開始只是想記錄生活，沒想到連錄影器材都越用越高級，但丈夫George（吳宇衛）也曾要求她別再拍攝，她都會安慰對方只是先拍攝，若有不想公開的話就不會公開。

Janet表示，嘗試試管嬰兒時常和George吵架，紀錄片露出的只是部分，「（我們）情緒上來，真的沒有在管有沒有拍攝，反正可以剪掉，所以吵架是真的，情緒真的像雲霄飛車。」她笑說，所有能罵的不雅詞都說過，說完當下就後悔，George也會理解她受到荷爾蒙影響加上壓力所以情緒波動大，總是耐心體諒，也會用擁抱表示包容。

不只另一半的支持，Janet提到，媽媽很喜歡孩子，但從來沒給她壓力。2019年，Janet發現驗孕棒2條線後就帶著媽媽前往婦產科想給驚喜，卻發現胎兒沒有心跳，當時Janet擔心讓媽媽失望，「但她握住我的手說『沒關係，這個是自然的天然的事情。』我擔心她會受不了，但其實是她在安慰我。」

Janet回憶，生二兒子Dylan時，因為不想去醫院而跟George、媽媽大吵架，但大兒子Egan紅著眼眶關心她是不是身體不適，「他就過來摸摸我的頭髮、親我的頭，像我們平常對他那樣，讓我就整個冷靜下來。」

談到凍卵過程，Janet的醫生評估她不能麻醉，她最後選擇不麻醉動手術，「我不管多痛，我一定要把它們取出來。」她說這有點類似當媽媽後的心情，女性真的很偉大，當時還不是個母親，但為了卵子可以承受這些痛。

台灣名模林志玲年初宣布迎來兒子誕生，女星海裕芬也近期懷孕，同樣都是高齡產婦，Janet表示，很為她們開心，「生小孩原本就很不容易，雖然每一個人的時間過程都不同，但是小孩生出來，捧在手心裡的瞬間，感覺真的是非常棒。」

紀錄片「心跳：生命奇蹟」將於8月2日晚上10時在TLC旅遊生活頻道播出。（編輯：張雅淨）1110728