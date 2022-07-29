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王君琦歸建東華大學 銘傳李智仁接任影視聽執行長

2022/7/29 13:36（7/29 14:41 更新）
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銘傳大學金融科技學院金融創新研究中心執行長李智仁（圖）將於8月1日起接任國家電影及視聽文化中心執行長。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月29日
銘傳大學金融科技學院金融創新研究中心執行長李智仁（圖）將於8月1日起接任國家電影及視聽文化中心執行長。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月29日
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（中央社記者王心妤台北29日電）國家電影及視聽文化中心今天宣布原執行長王君琦歸建東華大學，將由銘傳大學金融科技學院金融創新研究中心執行長李智仁8月1日起接任。

國家影視聽中心今天發布新聞稿表示，李智仁產、官、學、研，經歷豐富，長期關注公共事務，並致力發展文化公益事業，未來將發揮金融、法律、企管及文創專長，進一步讓台灣影視聽資產得以轉化，實現資產活化再利用的最大效益，並將穩健落實國家影視聽中心作為文化行政法人的內部專業治理與制度建構。

李智仁曾任第一屆行政法人國家電影及視聽文化中心監事、財團法人國際合作發展基金會（Taiwan ICDF）諮詢委員、原住民族綜合發展基金管理會委員、文化創意產業發展法修法委員、台灣設計研究院（TDRI）政策顧問、台北金融研究發展基金會董事及國內外上市公司獨立董事等職。

李智仁表示，國家影視聽中心由財團法人轉型成為行政法人，在組織運作與行政作業上經歷諸多挑戰，除了將持續深化中心的專業外，也期待推導文化內容之應用及產業發展，並形塑影視聽中心品牌定位。

國家影視聽中心今年下半年也將陸續推出「李行導演回顧紀念影展」、「台灣新電影40年回顧影展」等專題放映計畫。（編輯：張芷瑄）1110729

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