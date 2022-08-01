世界音樂節 愛沙尼亞殭屍搖滾、韓競奏組合登台

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）2022世界音樂節歷經前兩年停辦、規模縮減後，今年終於恢復3天雙舞台，更邀請愛沙尼亞、韓國及台灣百合花樂團等23組國內外卡司輪番演出，以台灣為根基串聯世界音樂。

「2022世界音樂節@台灣」（World Music Festival @Taiwan 2022）將於10月14日至16日於台北大佳河濱公園登場，集結各國世界音樂、流行跨界與多元族群特色。

風潮音樂今天發布新聞稿分享，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，世界音樂節曾在2020年取消舉辦、2021年規模縮減，今年不僅恢復3天2個舞台，更加入全新企劃，多元文化、跨域合作、國際媒合、街頭藝術、異國市集等精彩內容，讓策展主題「音樂無所不在」（Music is everywhere!）多元繽紛，帶領國內外樂迷展開全新體驗，沉浸在音樂無所不在的世界中。

今年音樂節邀到23組國內外卡司輪番演出，包含來自愛沙尼亞以Neo-Zombie-Post-Folk音樂風格著稱的殭屍搖滾Puuluup，將帶來伴隨電子回聲、敲奏的傳統樂器塔爾哈帕琴演奏；還有以多變人聲、狂野競奏如音樂劇激昂壯闊，玩轉韓國傳統旋律的組合The Tune等共7組國外樂團。

台灣演出團隊祭出金曲獎級陣容，第33屆金曲獎「最佳台語專輯獎」得主百合花樂團、「最佳原住民語專輯獎」得主陳建年，及以莉．高露、舞思愛都將出席。

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今年世界音樂節還策劃5組限定組合，分別是客家跨界古典新風格組合「台北愛樂合唱團x黃珮舒」、舞力決戰世界電音「OVER THE TOPx琴人樂坊」、金音創作獎最佳樂手獎得主「金音仨－吳政君x陳思銘x若池敏弘」、鼓王交響盛會「傳奇雙擊－黃瑞豐x吳政君」及音樂與瑜珈跨界「落日瑜珈－YK樂團」等。

「2022世界音樂節@台灣」預購票即日起開跑，購票資訊請洽KKTIX、KLOOK、udn售票網。（編輯：管中維）1110801