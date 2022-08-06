土耳其播台灣動畫 敘利亞童走3公里看「幸福路上」

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9歲的敘利亞兒童葳恩特地與家人步行超過3公里，到台灣中心觀賞動畫。要不是家住得太遠，她每週都想參加。（台灣－雷伊漢勒世界公民中心提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年8月6日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其、敘利亞邊境近期重現懷舊「蚊子電影院」，放映系列台灣原創動畫片。敘利亞兒童葳恩與家人步行3公里特地來捧場，她非常喜歡「幸福路上」，男孩亞恆雅則愛「金魚」，直呼片長太短，看不過癮。

土耳其雷伊漢勒（Reyhanli）市位於土敘邊界。這座小鎮居民僅10萬，卻收容逾25萬敘利亞難民，其中多數是婦女及兒童。連基本溫飽恐怕都成問題的難民，平時根本不敢奢求任何休閒娛樂，今年夏天因台灣動畫，讓他們喜出望外。

「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（下稱台灣中心）在外交部、文化部及民間企業支持下，於6月至7月舉辦「台灣動畫電影嘉年華」，免費放映6部土耳其、阿拉伯文雙語字幕的台灣原創動畫片，包括「小貓巴克里」、「金魚」、「妖果小學—水果奶奶的大秘密」、「幸福路上」、「廢棄之城」及「魔法阿媽」。

台灣中心今天對中央社表示，金鐘編導王小棣認同援助難民理念，義不容辭贊助放映「魔法阿媽」4K修復版。王小棣盼拋磚引玉，在土耳其小朋友看了電影後，「也可以跟更多人分享土耳其阿媽的故事！」

9歲的葳恩（Wiam）是現場多名觀眾之一。葳恩的母親多年前因躲避敘利亞內戰，帶著她及弟弟、妹妹輾轉來到雷伊漢勒市。為了前來觀影，葳恩一家得步行超過3公里才能到達台灣中心。她說，已經來中心兩次觀賞電影，非常喜歡「幸福路上」。要不是家住得太遠，她每週都想參加。

11歲小男孩亞恆雅（Yahya）住台灣中心附近，3歲時父母不幸死於炸彈攻擊，由爺爺奶奶撫養長大。他最喜歡「緊張、懸疑、外加一點點恐怖」的「金魚」，可惜片長只有17分鐘，看得不過癮。

台灣中心指出，「台灣動畫電影嘉年華」觀影人次超過4500人次，獲得雷伊漢勒市政府與居民的高度肯定。觀眾也對台灣中心留下好印象，因為它不僅是雷伊漢勒市唯一的電影放映空間，更舉辦土耳其全國唯一提供免費飲食的電影活動。

台灣中心也預告，為了回應難民孩童的願望，中心的兒童足球場也將於不久後完工。

中華民國政府出資在土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒巿興建「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens）。中心建築主體2020年完工啟用，投入支持當地敘利亞難民和土耳其居民。（編輯：高照芬）1110806