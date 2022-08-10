「原子少年」水星加盟種子音樂 盼擦出音樂新火花

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北10日電）男團選秀節目「原子少年」掀起關注，其中「水星」5名成員黃莑茗、林毓家、盧佾暘、李秉諭（貢丸）、須弘道將加盟種子音樂，成員們已開始接受培訓，表示期待未來發展。

「水星」當時在節目設定是比其他星球隊伍年紀小，平均年齡僅17歲，可塑性高，有偶像男團特有的青春魅力。他們在節目的比賽歌曲Freaky Love、Little Bomb、Ice Cube，在YouTube上有數十萬觀看次數。

對於將與種子音樂合作，黃莑茗表示，上節目就很期待未來發展，希望之後能有不同的音樂火花。林毓家期待做出不一樣的成績，希望之後談到偶像團體，大家都能想到水星。

李秉諭正在積極訓練唱歌技巧，希望現場演出有更多表現。須弘道期許自己更精進跳舞實力，挑戰不同曲風的歌曲或是參與創作。盧佾暘則期待與成員完成更多目標。（編輯：張雅淨）1110810