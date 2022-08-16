善愛嘉年華邀偏鄉童同樂 范逸臣烤肉串起家人情誼

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歌手范逸臣（左）參與「善愛嘉年華」公益演唱會，演唱「無樂不作」、「國境之南」等歌曲，分享從小與父母最親密的互動就是烤肉，傳遞對彼此的關心。（杰思國際娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月16日

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（中央社台北16日電）善愛嘉年華日前圓滿落幕，邀請近300名偏鄉學童參與市集、心靈探索等活動，也邀請F.I.R.飛兒樂團、歌手閻奕格、范逸臣等人無酬演唱。范逸臣分享，自己常用烤肉串起親情，是個好方法。

由小樹傳愛協會與外貿協會舉辦的大型公益活動「善愛嘉年華」於8月13日及14日在南港展覽館展開，攜手為社會永續、為偏鄉學童、為台灣帶來正面能量。

F.I.R.團長陳建寧此次操刀公益主題曲All About Love，並與新人歌手莫凡新合唱。主辦協會推動促進親子間情感交流的357擁抱心活動，希望大家持續3週、傾聽5分鐘、擁抱7秒鐘，F.I.R.成員阿沁說，平時就很常跟女兒們擁抱，早上、睡前、上課前、下課後都要抱一下，已經是日常基本活動。

歌手林曉培、范逸臣今年在善愛嘉年華演唱，林曉培演唱「她的眼淚」、「手太小」、「煩」、「心動」，另外也演唱「月亮代表我的心」給新住民母親，並與小朋友唸出給媽媽的信。

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范逸臣則演唱「無樂不作」、「國境之南」、I Believe。他表示，從小與父母最親密的互動就是烤肉，「原住民都喜歡聚在一起烤肉、聊天、小酌傳遞對彼此的關心，藉由這種互動來傾聽對方心事」。

他認為烤肉能串起親情，一家人在門前烤肉，就是最自在的傳遞愛，「除了中秋節外幾乎甚麼節都用烤肉度過，就連上一次父親節大家也一起烤肉慶祝」。（編輯：張雅淨）1110816