更多編輯台推薦新聞：
海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土2萬2902例 增16死、40例中重症
首頁 / 娛樂

善愛嘉年華邀偏鄉童同樂 范逸臣烤肉串起家人情誼

2022/8/16 12:29（8/16 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手范逸臣（左）參與「善愛嘉年華」公益演唱會，演唱「無樂不作」、「國境之南」等歌曲，分享從小與父母最親密的互動就是烤肉，傳遞對彼此的關心。（杰思國際娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月16日
歌手范逸臣（左）參與「善愛嘉年華」公益演唱會，演唱「無樂不作」、「國境之南」等歌曲，分享從小與父母最親密的互動就是烤肉，傳遞對彼此的關心。（杰思國際娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）善愛嘉年華日前圓滿落幕，邀請近300名偏鄉學童參與市集、心靈探索等活動，也邀請F.I.R.飛兒樂團、歌手閻奕格、范逸臣等人無酬演唱。范逸臣分享，自己常用烤肉串起親情，是個好方法。

由小樹傳愛協會與外貿協會舉辦的大型公益活動「善愛嘉年華」於8月13日及14日在南港展覽館展開，攜手為社會永續、為偏鄉學童、為台灣帶來正面能量。

F.I.R.團長陳建寧此次操刀公益主題曲All About Love，並與新人歌手莫凡新合唱。主辦協會推動促進親子間情感交流的357擁抱心活動，希望大家持續3週、傾聽5分鐘、擁抱7秒鐘，F.I.R.成員阿沁說，平時就很常跟女兒們擁抱，早上、睡前、上課前、下課後都要抱一下，已經是日常基本活動。

歌手林曉培、范逸臣今年在善愛嘉年華演唱，林曉培演唱「她的眼淚」、「手太小」、「煩」、「心動」，另外也演唱「月亮代表我的心」給新住民母親，並與小朋友唸出給媽媽的信。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

范逸臣則演唱「無樂不作」、「國境之南」、I Believe。他表示，從小與父母最親密的互動就是烤肉，「原住民都喜歡聚在一起烤肉、聊天、小酌傳遞對彼此的關心，藉由這種互動來傾聽對方心事」。

他認為烤肉能串起親情，一家人在門前烤肉，就是最自在的傳遞愛，「除了中秋節外幾乎甚麼節都用烤肉度過，就連上一次父親節大家也一起烤肉慶祝」。（編輯：張雅淨）1110816

范逸臣
落實ESG價值 貿協邀300名偏鄉兒童體驗紙帳篷
善愛嘉年華
貿協拚ESG 下半年將辦中小企業碳健檢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族