珍妮佛羅培茲與班艾佛列克豪宅婚禮辦3天 邀眾親友見證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國女星珍妮佛羅培茲（右）與好萊塢男星班艾佛列克（左）20日在喬治亞州濱海別墅內舉行盛大婚宴。圖為兩人2月一起出席活動。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國媒體報導，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲與好萊塢男星班艾佛列克今天在位於喬治亞州的濱海別墅內舉行盛大婚宴，這是兩人一個多月內的二度婚禮儀式。

7月中，這對A咖愛侶已經在拉斯維加斯（Las Vegas）結婚，但這次辦得正式些，他們在美國東南部喬治亞州占地35公頃海濱大別墅中，在家人和眾親友面前正式結為連理。

時人雜誌（People）報導，參加這場為期3天婚禮的好萊塢人士，包括班艾佛列克（Ben Affleck）的老友麥特戴蒙（Matt Damon）和導演凱文史密斯（Kevin Smith）。

據福斯新聞（Fox News）報導，賓客們一身白色裝束，而珍妮佛羅培茲則披上雷夫羅倫（Ralph Lauren）華麗婚紗。

法新社報導，53歲的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和50歲的班艾佛列克（Ben Affleck）第一次是在2002年惡評如潮的「絕配殺手」（Gigli）片場相識，兩人約會成為媒體追逐焦點，但原本計劃2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。

這對被影迷暱稱班珍戀的佳偶，再度出雙入對的照片去年曝光後，引發網友熱烈討論。兩人於今年4月宣布訂婚。

珍妮佛羅培茲梅開四度，班艾佛列克則是二度當人夫。

珍妮佛羅培茲2月接受時人雜誌採訪時，談到兩人的復合。她說：「這是一個美麗的愛情故事，我們得到了第2次機會。」 （譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110821