落日飛車預告登北流 加入台北元素返鄉開唱

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（中央社記者王心妤台北23日電）樂團落日飛車去年摘下金曲獎最佳樂團獎，昨天宣布將於11月26日在台北流行音樂中心開唱。落日飛車不只想透過演唱會重新審視「流行音樂」定義，也將加入更多台北元素。

落日飛車預計9月將離開台灣到歐洲及美國等地進行「夕陽無限好聽」巡迴演唱會，落日飛車團長國國表示，選在巡演結束後回到台灣辦演唱會，也是希望台北場能有更大的升級還有新的主題。

國國認為，隨著音樂逐漸分眾化，把開唱地點的「流行音樂中心」加入演唱會名稱是希望重新定義「流行音樂」。他預告將融入不同的台北城市風景，也要有仙境感，「因為流行音樂對我們來說有著十分神聖的感覺」。

落日飛車3度在台北舉辦大型演唱會，他們坦言有點近鄉情怯，也擔心觀眾的反應。為了準備歐美巡演，團員已經開始上重訓課及皮拉提斯課鍛鍊體力，自嘲：「真的好硬。」

落日飛車此次特別邀請曾入圍金曲獎的製作人王希文擔任音樂總監，國國透露，王希文個性嚴謹，很早就開始準備演唱會，也讓團員迫不及待能演出新版本。

落日飛車「夕陽流行音樂中心」演唱會將於27日中午開始售票。（編輯：張雅淨）1110823