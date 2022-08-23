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首頁 / 娛樂

設計師陳科維因母逝出品時尚短片 籲珍惜與陪伴

2022/8/23 17:46
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（中央社記者王心妤台北23日電）服裝設計師陳科維耗時3年監製及出品3部時尚短片，邀請鳳小岳、法比歐主演。陳科維透露是因為母親過世才讓他開始創作影像，盼喚起珍惜、陪伴、關注動物權利的議題。

陳科維表示，時尚電影雖沒有明確定義，但以在時尚產業多年的經驗分析，應指大量為影像、畫面、故事設計的造型，先有造型、服裝才有故事，劇情也需與時尚有關係。

陳科維表示，3年前母親因為心臟手術失敗，2個月都在加護病房治療，過世更是一大打擊。他回憶，當時看見母親不能言語且全身都是傷口，「我那時想這些東西做了10年，用了很多資源，甚至有些賣不掉的，只能放在倉庫，全都是在浪費。」

陳科維表示，當時幾乎天天買醉，有天才想起母親當時失明又坐輪椅，仍請看護推著她到醫院擔任志工，應該把傷心化作力量，也把母親的力量傳遞下去，決定以時尚電影為靈感，傳遞正面力量。

陳科維表示，「無邊界的愛」透過演員肢體張力呼籲觀眾即時珍惜環境與地球；「燃燒重生」則呼籲大家放下3C產品，真正陪伴身邊親友； 「你在天堂嗎？」則透過血淋淋的鏡頭，希望觀影者重視動物權。

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3部作品都在台灣取景，像是板橋林本源園邸、松山奉天宮，還有新北市政府停機坪等地。最後摘下倫敦時尚電影節最佳藝術指導、最佳視覺特效、最佳佈景設計；加拿大時尚影展則獲得最佳時尚電影、最佳音樂錄影帶、最佳社交寓意獎；另外也獲得美國布魯克林電影節觀眾票選最佳影片獎。

「無邊界的愛」預計23日在YouTube帳號Alexander King Chen正式上架。（編輯：屈享平）1110823

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