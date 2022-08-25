梁文音靠運動走出低潮 推新歌籲愛自己多一點

（中央社記者王心妤台北25日電）歌手梁文音2年前結束婚姻，透過運動走出低潮，並推出新歌「宜自己」。她今天表示，現在每天就是要更愛自己多一點，也呼籲大家一起運動，有健康才能做更多事。

梁文音2年前結束跟前夫的婚姻。她今天除了宣傳新歌「宜自己」，也秀出這2年練出的健美身材。梁文音表示，走出低潮後意識到過去太關注其他人，現在則是學會要多愛自己一點，也認為人有多種面向，遇到低潮時也不要抗拒壞的情緒，而是消化與共處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁文音回憶過去的自己太拘謹，現在可以放得比較開，也能用更開闊的心情認識新朋友，「但還是要自己去打開開關，才能轉換選擇你要的生活。」

談到結束婚姻的低潮，梁文音表示，時間能消化低潮也能讓她找到新的美好，「我覺得歌手很幸福的是可以把這些當成能量，就像每個人都會有傷心難過的事。」她表示，現在沒有什麼壞情緒，「有很多的朋友、好姐妹，家人陪伴我，我覺得可以把目光拉回自己和家人的身上，是件很開心的事。」（編輯：張芷瑄）1110825