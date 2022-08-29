黃玠巡演化身MC Huang飆饒舌 3千歌迷嗨挺

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）出道15週年的歌手黃玠日前完成「今年，25歲」高雄、台北3場巡演，吸引3000名歌迷熱情支持。黃玠誠意滿滿，除了再現一連串經典創作，還化身MC Huang大唱饒舌。

黃玠向歌迷感性表示，「我的創作步調很緩慢，雖然6年沒發專輯，但看到台下還是有這麼多人相挺，都是成為我繼續前進的動力。」除了一連獻唱「綠色的日子」、「香格里拉」、「25歲」等多首早期創作，也首次公開表演為實境節目「老少女奇遇記」譜寫的主題曲「少女心」。

特別的是，對嘻哈情有獨鍾的黃玠，曾與金曲歌王蛋堡（杜振熙）合作推出單曲「放個假」，這次演唱會更獨挑大梁，詮釋歌曲饒舌段落，獲得滿場歌迷讚聲不斷。黃玠也獻唱全新嘻哈單曲「點點頭」，化身MC Huang，把歌唱15年的經歷寫入歌詞，向所有人宣告他是「文青界的老大」。

黃玠幽默逗趣的風格，不僅掀起全場尖叫聲不斷，就連每次休息談話都妙語如珠，把台下樂迷逗得哈哈大笑，並直呼：「就算黃玠整場只講話不唱歌，也願意買票支持。」

日前高雄與台北3場次巡演已順利落幕，黃玠都有準備神秘嘉賓給歌迷驚喜。20日的高雄場，他與許久未公開演出的黃小楨同台合唱；26日台北首場則邀金曲歌后魏如萱現身，黃玠還自創機械舞和摩天輪舞在台上熱舞迎接，大大逗樂對方，魏如萱也稱讚黃玠是「民謠界的古天樂」。

27日台北場第2天，黃玠則找來電子雙人組合NyLas神秘登場，彷彿帶領全場回到15年前的青澀時光。黃玠表示，「演唱會籌備前期，就計畫想給大家神秘彩蛋，也思考很久關於我的人生裡有哪些人可以來當嘉賓，於是找了這3位重量級『神獸』，跟大家一起回味青春歲月。」

「今年，25歲」巡演僅剩9月3日的台中場，關於當天神秘彩蛋名單，黃玠雖然得先保密，但他強調，「絕對會給大家翻倍尖叫聲！」（編輯：張雅淨）1110829