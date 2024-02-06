黃玠揮別8年低潮推新專輯 好友粉絲協力製作

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）民謠歌手黃玠終結8年低潮，在音樂圈友人黃小楨、吳志寧等與粉絲協助下，推出描繪日常美好的全新專輯「一切平常」；結合東西元素的爵士樂隊Zy The Way也帶來單曲盼凝聚愛。

黃玠出道超過15年，擁有大批粉絲支持，然而自上一張專輯開始便落入低潮，導致新歌一再難產，甚至一度想放棄音樂轉換跑道。幸好2022年春天，黃玠某天醒來狀態就好轉了。

當他回想這段時間的掙扎，發現最幸福的事情就是專輯名稱「一切平常」。黃玠說：「我每天有固定要做的事情，像是儀式感。起床泡咖啡，然後去慢跑。剩下的事情之後再說，但只要這兩件事情有做到，我就覺得今天沒有白過，光是這樣就很滿足了。」

黃玠強調專輯能誕生，很大一部分歸功於音樂圈友人的祝福與粉絲們的愛，包含好友黃小楨、PUZZLEMAN參與專輯製作；從學生時代就一起玩團的吳志寧獻出兩人首次共同創作。

宣傳照也找來林予晞擔任攝影師，更遇到粉絲店家免費出借場地。甚至動畫MV「想回家的時候」，也是粉絲導演擺擺主動寄信邀約合作。黃玠也興奮預告5月5日將在新莊 Zepp New Taipei舉辦發片演唱會，期待與大家相見。

另外，由世界各地6名優秀音樂人組成的流行爵士樂團Zy The Way中庸，2019年成軍，將東方詩經及西方爵士結合，創作出獨特的「爵士詩經」風格。

近期 Zy The Way 發行不同以往的全新單曲「看顧」（Fading Away） ，與歌手廖文強合作台語歌詞，聚焦於家庭、家鄉，寫下人生中最重要的愛，盼農曆年前帶給大家團聚氛圍。3月他們將到主唱Caitlin從小長大的澳洲巡演，期待有機會能回到台北與樂迷見面。（編輯：李亨山）1130206