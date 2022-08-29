瘋狂麥斯導演魔幻新片 蒂妲史雲頓穿越3千年旅程

（中央社記者葉冠吟台北29日電）入選2022坎城影展的奇幻電影「三千年的渴望」，由「奇異博士」蒂妲史雲頓、「雷神索爾」伊卓瑞斯艾巴主演，拍攝期間因正值疫情，兩人排戲竟得靠陽台。

「三千年的渴望」（Three Thousand Years Of Longing）是「瘋狂麥斯：憤怒道」導演喬治米勒（George Miller）醞釀超過20年、斥資新台幣18億元打造的作品，講述一名寂寞的學者在遇到一位精靈後，精靈表示只要完成學者許下的3個願望，便能讓他獲得自由，兩人在伊斯坦堡的飯店展開對話，也開始一趟跨越3000年的奇幻旅程。

談到和伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）的緣分，蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）表示，兩人是在一個派對上認識，當時就約定好未來有一天要合作，但轉眼好幾年過去，這個機會一直沒有出現，「當喬治米勒邀請我演出這部電影時，他（艾巴）立刻就浮現在我腦海中，而喬治米勒老早就已經把他列為（精靈）人選了。」

不過「三千年的渴望」拍攝期間，正值COVID-19疫情高峰，伊卓瑞斯艾巴和蒂妲史雲頓要前往澳洲拍戲，必須先在飯店隔離14天，兩人只能先透過視訊跟導演進行排練，伊卓瑞斯艾巴甚至每天要盯電腦螢幕9個小時。幸好他們的房間就在隔壁，因此可以在陽台上看到彼此。伊卓瑞斯艾巴說：「我們時不時會在陽台上對戲，同時搭配一點紅酒來助興。」

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拍了一部以「許願」為主題的電影，伊卓瑞斯艾巴和蒂妲史雲頓受訪時被問到，如果遇到精靈，他們會想許什麼願望？伊卓瑞斯艾巴認為，這個願望必須是靠自己的力量無法達成的，否則就是一種浪費，「我可能會希望變成一隻賽馬或一隻鳥。」蒂妲史雲頓則表示，她最近看了很多銀河的照片，「我很想去那裡看看！」

「三千年的渴望」將於9月2日在台上映。（編輯：張雅淨）1110829