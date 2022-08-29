再談父親監管行徑 布蘭妮：曾覺自己一無是處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）今天上傳一段22分鐘的音檔，講述父親等人對她行使監管權控制她超過13年的行徑，形容他們讓她「覺得自己一無是處」。

法新社報導，2021年11月，洛杉磯法官解除布蘭妮父親長期對她行使的監管權。儘管過去布蘭妮曾表示想要更多孩子，卻因父親監管而無法取出子宮內避孕器（IUD）。

這段音檔最初是布蘭妮在推特（Twitter）發布，貼文僅有音檔而無留言，但連結隨後遭到刪除。不過這份由布蘭妮親自錄下的檔案仍在網路上流傳。

布蘭妮在未經編輯且情緒滿溢的音檔中說：「我今天早上醒來，意識到我腦中有好多思緒沒有向任何人訴說。」

接著布蘭妮細述監管細節，內容與她去年夏天在加州法院審理期間說的話遙相呼應，當時她的談話震驚各界。

40歲的布蘭妮表示自己被逼著工作和巡演，還遭禁止與朋友見面或獨立駕車，甚至連手機都遭監控，讓她覺得連求救也膽戰心驚。

布蘭妮說：「他們讓我覺得自己一無是處，我還順著接受。」她形容自己因為身材豐腴而遭羞辱。

布蘭妮直指：「這令人意志消沉。」

布蘭妮說：「大家要知道，長達15年左右的巡演和節目背後都是這樣。我30歲的時候還活在我爸的控制下。我經歷這一切時，我媽媽、哥哥和朋友都在一旁目睹…他們也全都這麼順著接受。」

布蘭妮青少年時期因Baby One More Time等曲爆紅，成為全球當紅流行歌手，但卻在2007年情緒失控，當時媒體對此大肆報導，其中一項爭議是在加油站攻擊跟拍狗仔的車輛。

布蘭妮2008年開始接受監管，直到2021年11月才正式結束。2021年9月，法官宣布中止布蘭妮父親皮爾茲（Jamie Spears）掌控她財務的監管權。

布蘭妮重拾自由之身後，今年6月與男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚。

布蘭妮26日發行睽違6年的第一首單曲，攜手英國傳奇創作歌手艾爾頓強（Elton John）合唱Hold Me Closer，這首舞曲改編自強叔的抒情歌Tiny Dancer。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110829