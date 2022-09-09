更多編輯台推薦新聞：
iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

蘋果秀3款Apple Watch Ultra攻極限運動玩家售價2.59萬
科技

蘋果秀3款Apple Watch Ultra攻極限運動玩家售價2.59萬

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵故障號誌昨影響近4萬人仍在搶修 中午前員林至花壇列車延誤
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/120
首頁 / 娛樂

田馥甄重感冒演唱會延期 發文談身心煎熬「怕從此失聲」

2022/9/9 09:37（9/9 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為田馥甄（Hebe）2016年在台北小巨蛋舉辦「如果PLUS」演唱會。（中央社檔案照片）
圖為田馥甄（Hebe）2016年在台北小巨蛋舉辦「如果PLUS」演唱會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站9日電）歌手田馥甄（Hebe）因重感冒失聲，8日深夜緊急發文宣布高雄4場演唱會延期。她今天清晨在臉書發文表示，自己邊看歌迷留言邊掉眼淚，「真的不知道該怎麼道歉」，但她會好好休養，希望下週能恢復健康，「享受這得來不易演出」。

原訂9日於高雄巨蛋展開的「田馥甄一一巡迴演唱會」於開演前一晚宣布延期，改至16日至19日舉行，許多歌迷因行程已排定受到影響，主辦單位於9日中午12時起至14日開放歌迷全額退票。

田馥甄今天清晨在臉書發道歉文，說自己「完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒」，她說自己生病後身心煎熬，中西醫各種療法多管齊下，只盼能快速康復，不過8日總彩排時發現自己「失去了大部分的聲音」，雖然緊急使用類固醇仍無法改善，因此團隊決定演唱會延期舉辦，讓她能好好休息。

田馥甄並透露，當時後台已準備4支往聲帶注射的類固醇，她想像著「如果每天用這種方式（注射類固醇）演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。」

「我們知道這萬不得已的決定，定難周延，也不敢奢求大家體諒。我真誠地接受，充分地理解，也願意支持著大家，如果不再願意支持這場演出。」田馥甄允諾將好好休養，希望下週能以健康的身體、自由的狀態享受演出。（編輯：林廷軍）1110909

延伸閱讀
Selina克服失聲低潮 正向接納「新嗓音」田馥甄封華語歌后 自曝成功從家裡浴室唱上金曲領獎台田馥甄高雄演唱會延至9月 叮嚀歌迷好好照顧自己多名台灣藝人表態「只有一個中國」田馥甄被質疑台獨中國網友出征
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
田馥甄重感冒失聲 緊急宣布高雄演唱會延期