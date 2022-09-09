田馥甄重感冒演唱會延期 發文談身心煎熬「怕從此失聲」

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（中央社網站9日電）歌手田馥甄（Hebe）因重感冒失聲，8日深夜緊急發文宣布高雄4場演唱會延期。她今天清晨在臉書發文表示，自己邊看歌迷留言邊掉眼淚，「真的不知道該怎麼道歉」，但她會好好休養，希望下週能恢復健康，「享受這得來不易演出」。

原訂9日於高雄巨蛋展開的「田馥甄一一巡迴演唱會」於開演前一晚宣布延期，改至16日至19日舉行，許多歌迷因行程已排定受到影響，主辦單位於9日中午12時起至14日開放歌迷全額退票。

田馥甄今天清晨在臉書發道歉文，說自己「完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒」，她說自己生病後身心煎熬，中西醫各種療法多管齊下，只盼能快速康復，不過8日總彩排時發現自己「失去了大部分的聲音」，雖然緊急使用類固醇仍無法改善，因此團隊決定演唱會延期舉辦，讓她能好好休息。

田馥甄並透露，當時後台已準備4支往聲帶注射的類固醇，她想像著「如果每天用這種方式（注射類固醇）演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。」

「我們知道這萬不得已的決定，定難周延，也不敢奢求大家體諒。我真誠地接受，充分地理解，也願意支持著大家，如果不再願意支持這場演出。」田馥甄允諾將好好休養，希望下週能以健康的身體、自由的狀態享受演出。（編輯：林廷軍）1110909