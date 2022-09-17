田馥甄感冒失聲延期開唱 穿LED禮服當另類光明燈

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歌手田馥甄16日晚上在高雄巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會，特別準備能感受歌迷尖叫聲的LED禮服，笑稱自己是「另類光明燈」。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）由於感冒失聲延期開唱，歌手田馥甄「一一」演唱會昨天在高雄巨蛋登場，除感謝歌迷體諒，也說現在是最好時辰。她更準備能感受歌迷尖叫聲的LED禮服，還笑稱是「另類光明燈」。

田馥甄原訂9日在高雄巨蛋舉辦巡迴演唱會，但開演前一天宣布延期。她在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁向歌迷道歉，提到生病身心煎熬，中、西醫多管齊下仍失去大部分聲音，就算用類固醇也沒改善，團隊決定演唱會延期。

田馥甄昨晚演唱會以「先知」拉開演唱會序幕，一身白色長裙搭配1.1公尺高巨型頭飾，慢慢走上漂浮舞台，並升高到4公尺，與歌迷隨歌聲搖擺。田馥甄說：「先善待這身體，靈魂再相遇，等了一個星期，身體告訴我現在是最好的時辰，我們終於一一相遇。」

田馥甄稍晚換上紫羅蘭色LED燈泡禮服，以「空氣」為主題，綴有3000顆LED燈泡，也能用特製手套觸控感應控制衣服光影效果與亮度。

田馥甄笑說，這禮服有聲控裝置，會跟著歌迷尖叫聲大小變化亮度，是另類「光明燈」。田馥甄經典歌曲「無人知曉」、「魔鬼中的天使」及「寂寞寂寞就好」出現在歌單，她也將麥克風遞交給歌迷，邀全場大合唱。（編輯：李明宗）1110917