孫盛希「婚禮歌手」獻唱 公開招親想生娃給爸帶

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）實境節目「婚禮歌手」第2季最新嘉賓，邀歌手孫盛希為新人獻唱，看到新人幸福模樣，31歲的她也透露想婚念頭，還在婚禮現場公開招親，自曝想早點生孩子給爸爸帶。

婚禮舉行前，主持人黃子佼及黃路梓茵（Lulu）按照節目慣例，驚喜探訪新人，由於新人將迎來建立的幸福家庭，他們從5首願望歌單中，挑出孫盛希的「跟你住」；沒想到婚禮當天孫盛希本人親自到場，讓身為孫盛希粉絲的新娘不敢置信，驚呼：「竟然許願成功！」

孫盛希看著新人幸福的模樣，除了開心能為粉絲送祝福，甚至感動到在台上公開表示，「我也很想結婚，佼哥你介紹（對象）給我。」一旁同為單身族的Lulu也對黃子佼喊話：「你不懂我們單身的心情，我們在旁邊看都覺得很羨慕。」還不忘對台下賓客高喊：「請問現場還有沒有單身的男士？」

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孫盛希透露在婚禮當天，看到新人謝親恩場面時很怕自己會落淚，因為新人們對媽媽的謝詞皆提及，現在只剩媽媽陪伴兩人。她哽咽說很有感觸，這不只讓她想起病逝的媽媽，還有在韓國、因疫情暫時無法見面的爸爸。

孫盛希坦言：「想到以後結婚時，會沒有媽媽的陪伴，很希望自己能趁爸爸身體健康的時候，趕快結婚。」並笑說：「也想要早點生孩子給爸爸帶。」本集節目將於17日晚上8時播出。（編輯：張雅淨）1110915