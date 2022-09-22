華語歌詞沉浸式展覽 用身體感受「如果你也聽說」

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（中央社記者王心妤台北22日電）「WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的」展覽，以作詞人李焯雄12首經典歌詞出發並延伸創作，讓人沉浸式感受歌詞意境。連歌手李宗盛也體驗了歌曲「如果你也聽說」的寂寞。

李焯雄是香港知名作詞人，文字風格多變，快、慢歌都能寫出新意。他曾寫了張惠妹演唱的「如果你也聽說」、陳奕迅「紅玫瑰」及「白玫瑰」、蔡依林「睜一隻眼，閉一隻眼」及「檸檬草的味道」、莫文蔚「沒時間」、梁靜茹「可惜不是你」等膾炙人口歌詞，也曾摘下金曲獎最佳作詞人獎。

展覽出品人、策展人張文玲表示，希望大家帶著回憶來，也將新感受化為美好記憶。聯合出品人邱瓈寬則說：「這是台灣流行音樂史上的第一次。看到法蘭（李焯雄）從他的作品裡面發想的7個概念在不同的藝術家手上開花結果，本身就是『字我訂造』。」李焯雄則說，參觀者可留意地板或牆壁等隱藏部分，藏有驚喜等待發現。

開展前夜，歌手李宗盛親自體驗「檸檬草的味道」回憶公車，也拿起雨傘感受「如果你也聽說」的寂寞。李宗盛笑稱，每場展覽應該都由李焯雄親自導覽。

歌手萬芳參觀後表示，封閉的心情能跟著腳下歌詞流動，值得用心品味。歌手黃大煒驚訝旋律與歌詞能夠分開，「分開來看，真的是另一個世界跟感官體驗，只有現場感受才可以窺探法蘭腦中到底在想些什麼。」

「WeWORD字我訂造：流行歌詞及其創造的」即日起至10月9日登場，24日將由展覽音樂總監陳建騏現場導覽。（編輯：張芷瑄）1110922