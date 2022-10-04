莎拉．布萊曼演唱屏東場 縣民優惠票10/7開賣

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（中央社記者洪學廣屏東縣4日電）跨界美聲天后莎拉．布萊曼12月18日晚間在屏東田徑場戶外演出。演唱會門票6日全台線上同步開賣；針對屏東縣民推出200元及500元優惠票，7日在屏東演藝廳現場開賣。

這場演唱會的屏東壓軸場將於12月18日晚間7時30分在田徑場戶外演出，依屏東縣政府今天新聞稿，現場預計容納6500席。屏東場6日全台同步開賣，票價從新台幣800元至4800元，11時準時於寬宏售票系統線上開賣；屏東縣民推出200元、500元優惠票，則於7日上午9時30分在屏東演藝廳現場開賣，讓屏東縣民可以用親民價格享受國際級演出。

文化處表示，屏東縣民優惠票凡18歲以上設籍屏東縣民憑身份證件，1證可購買2張 (皆自由座且無法使用其他折扣)，僅限屏東演藝廳售票點購買；而藝遊卡會員於線上購票輸入卡號即享75折優惠，每卡限購4張，購票資訊可上文化處或屏東藝遊臉書查詢。

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文化處表示，這次巡迴北中南共4場次演出，莎拉．布萊曼（Sarah Brightman）帶來多首聖誕歌曲，以及歷年暢銷金曲，絕對會成為歌迷們最難忘的聖誕回憶。

莎拉．布萊曼擁有天籟般美好歌喉及超越3個高8度的歌唱音域，也是唯一一位曾同時獲得美國告示牌排行榜舞曲與古典音樂榜冠軍的歌手。歷年專輯全球銷量突破3000萬張，在超過40個國家共計獲得180張黃金唱片及白金唱片的銷售認證，多張專輯登上告示牌排行榜、並舉辦過數次世界巡迴演唱會。（編輯：孫承武）1111004