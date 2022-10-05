台北女子圖鑑話題不斷 桂綸鎂劇中大談辦公室戀情

（中央社記者葉冠吟台北5日電）影集「台北女子圖鑑」自開播以來，因「南北差異」劇情描繪頻頻引發爭議，更被發現把台中名產當成台南名產，不過討論度也被越罵越高，最新劇情來到桂綸鎂與鳳小岳的辦公室戀情。

目前劇情來到桂綸鎂與頂頭上司鳳小岳的辦公室戀情。鳳小岳與桂綸鎂的原上司陸明君不對盤，甚至逼走對方將女友納編，也讓桂綸鎂從新北挺進台北繁華東區，與他過著半同居生活。然而鳳小岳「我是為妳好」的過度照顧，甚至介入職涯安排、要對方嫁給自己的相處方式，讓桂綸鎂喘不過氣，直呼：「我不想只做你的小公主。」

桂綸鎂透過劇組分享：「林怡姍（角色名）意識到自己不想靠關係上位，她希望能從工作中獲得肯定，不想要這種被安排好的人生。她更是想當獨立的女性、要自己的自主權與話語權。」桂綸鎂認為兩人的關係應該是平等的，不是被豢養的寵物。劇情也引發觀眾討論，有的認為沿著男友給的梯子往上爬沒什麼不好，也有人覺得在愛情裡不該失去自己的自由。

而繼電影「女朋友。男朋友」後與桂綸鎂再續前緣當情侶，鳳小岳分享兩人在拍攝時互動輕鬆，「我一開始到現場時可能有一點太興奮了，就變得很像小孩子，就像老同學聚在一起。」至於自己的愛情觀，鳳小岳認為聆聽很重要，「把耳朵打開，聽人家到底要說什麼，這樣就夠了。」

「台北女子圖鑑」近期因劇本田調不夠細緻持續挨批，更有網友眼尖發現劇中台南餅店小開王柏傑帶來的「台南名產」，竟是台中大甲名產「裕珍馨」，直呼太扯。

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劇中飾演桂綸鎂媽媽的林嘉俐日前也在個人臉書坦言，在拍攝前拿到道具也曾向導演發問，「但其實在業內久了，我們都清楚是怎麼回事，當然，怎麼都要大大感恩來自本人家鄉的乾爹乾媽裕珍馨」，委婉指出是業配道具。

至於劇組被質疑有「戰南北」或歧視意圖，林嘉俐則緩頰表示，在看完劇本後，她認為這就是在講述北漂女孩的內在蜿蜒、為期10年或更久的心路歷程。而北部人的「冷漠」在她看來，是比較容易保護自己、較少直接問候私事，南部人的「白目」也可解讀成純樸的簡單思維，「至少在我北漂並慢慢成為台北人的這20、30年間，劇中很多過程是歷歷在目的。」（編輯：張雅淨）1111005

藝人鳳小岳（右）在新劇「台北女子圖鑑」中扮演霸道系總裁男友，過度照顧女友桂綸鎂（左），甚至介入職涯安排、要對方嫁給自己等，讓桂綸鎂喘不過氣。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月5日