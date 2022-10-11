金馬影展開幕片推口述影像版 2得獎片台中高雄放映

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（中央社記者王心妤台北11日電）金馬影展2020年起與文化部合作推動電影製作口述影像版，今年針對開幕片「一家子兒咕咕叫」推出口述影像版，另外還有「親愛的房客」、「消失的情人節」將在台中、高雄放映。

口述影像發展協會資深訊息設計師趙又慈製作「一家子兒咕咕叫」，特別與劇組討論劇中鴿子叫聲的含義，另一場女主角楊麗音連淚帶唱的表演，還要將語言、聲調、肢體動作和表情轉換成口述方式傳達，非常考驗功力。

「親愛的房客」、「消失的情人節」台中、高雄特映場即日起可在金馬官網免費報名。台中特映場將於29日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，高雄特映場則於30日在高雄大遠百威秀影城舉辦放映。「一家子兒咕咕叫」口述影像放映活動將於11月2日在台北信義威秀影城登場。

另外，金馬影展的「影迷新世代」針對青少年觀眾選出5部作品，包含「在牠們的凝視之間」（All That Breathes）看見人類與萬物共存；法國動畫「龍公主的冒險」（Princesse Dragon）看見不同物種的友情；加拿大喜劇「我就愛電影」（I Like Movies）看高中生電影宅如何學會與世界連結；馬來西亞「木星的初戀」表現不同階級愛情與友誼；港片「窄路微塵」中，講述全球疫情肆虐下，小人物如何相扶求生。

2022金馬影展將於11月2日至20日舉行，11月19日舉辦金馬獎頒獎典禮。（編輯：張雅淨）1111011