陳昇墾丁民宿包棟趕錄專輯 迎64歲生日告白愛妻

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）歌手陳昇日前將錄音設備及樂手帶去屏東墾丁民宿，進行新專輯「他鄉」錄製，展開斯巴達式軍事級的密集錄音。製作期間適逢陳昇64歲生日，他不忘向愛妻告白，高呼老婆最重要。

陳昇帶著近30人團隊南下，包下墾丁民宿整整一週，他笑說，彷彿是魔鬼夏令營集訓，每天至少工作到晚上10時才放大家休息。錄音期間正巧碰上恆春半島特有的「落山風」季節，即便在室內仍不免錄到風聲，陳昇說，新專輯中將有風、有雲、有大自然陪伴。

這次的錄音計畫裡，新寶島康樂隊、恨情歌所有團員都有參與，在墾丁的最後兩天，大家也在民宿泳池畔辦起演唱會，恰好遇上陳昇的64歲生日。

說起生日願望，陳昇在眼眶泛紅深情跟老婆告白：「什麼都不重要，我最愛的是夫人」後，就把自己的頭埋進生日蛋糕奶油中，讓全場還來不及感動就立即笑翻。

陳昇幽默表示，「與其被大家抹來抹去，我自己來就好！」還嗨到自己跳下泳池，所有樂手後來也像下水餃一樣全部跳到水裡，跟到場聽歌的歌迷歡聚。

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另外，歌迷相當期待的陳昇跨年演唱會今年也不會缺席，預計11月中公布2023年跨年演唱會售票場次相關消息。許多歌迷也關心陳昇的身體狀況，他表示「沒事」，請大家放心，未來也會繼續帶著大家上山下海唱唱歌、努力創作。

日前韓國梨泰院發生嚴重踩踏事件，陳昇所屬經紀公司對意外深感遺憾，提醒所有民眾參加任何活動都要小心自身安全，此趟去墾丁行程也都有為隨行人員以及參加民宿演唱會的歌迷投保意外險，希望所有人參加活動時平安無事。（編輯：張雅淨）1111031