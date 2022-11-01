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福原愛遭外遇對象前妻提告 求償239萬元

2022/11/1 18:14（11/1 18:19 更新）
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日媒報導，34歲的日本前桌球國手福原愛（前）遭外遇對象前妻提起訴訟，要求總計1100萬日圓（約新台幣239萬元）損害賠償。（中央社檔案照片）
日媒報導，34歲的日本前桌球國手福原愛（前）遭外遇對象前妻提起訴訟，要求總計1100萬日圓（約新台幣239萬元）損害賠償。（中央社檔案照片）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本「週刊文春」網路版今天報導，34歲的日本前桌球國手福原愛遭外遇對象前妻提起訴訟，要求總計1100萬日圓（約新台幣239萬元）損害賠償。

日本週刊「女性SEVEN」2021年3月踢爆福原愛跟在日本商社工作的男性外遇，福原愛起初否認，但約4個月後，於7月8日就正式宣布跟丈夫江宏傑離婚。

另一方面，福原愛外遇對象也在2021年11月2日跟妻子離婚，之後在福原愛購入、價值約3億日圓的新居開始同居生活。

週刊文春報導，福原愛外遇對象前妻今年8月5日對福原愛提告。根據起訴書，前妻針對兩人外遇行為，以及離婚帶給她的痛苦等，總計要求福原愛賠償1100萬日圓。

作為外遇證據，外遇對象前妻在起訴書中附上前夫跟她的LINE對話內容，及福原愛寫給外遇對象的「情書」等。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111101

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