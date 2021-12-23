福原愛傳新戀情 遭男友前妻指介入婚姻

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前日本桌球女將福原愛被日媒拍到與新男友約會，對象就是3月同遊橫濱的男伴。（中央社檔案照片）

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（中央社東京23日綜合外電報導）前日本桌球女將福原愛被日媒拍到與新男友約會，對象就是今年3月同遊橫濱的男伴，雙方都否認外遇，稱兩人都離婚後才開始交往；不過男方前妻說，是因為福原愛才離婚。

33歲的福原愛今年年初將親生母親與小孩都留在台灣，單身返回日本後疑發生婚外情，她被拍到與一名高大男性在橫濱親密約會並過夜，當時兩人都已婚，疑為「雙重不倫」。福原愛雖否認外遇，但今年7月與前台灣桌球選手江宏傑離婚。

昨天日媒報導福原愛與這名男子約會，自稱福原愛友人的人士說，高大男也在11月上旬離婚，兩人11月下旬開始正式交往，並有意再婚。

不過週刊文春報導，男方前妻受訪時雖不願多談離婚一事，但被詢及離婚原因是否為福原愛與男方的相關報導，前妻則回應「這是沒錯」。

男方受訪時承認正與福原愛交往，但他11月離婚後才交往，沒有外遇。

自稱福原愛朋友者表示，今年3月媒體爆料橫濱約會後，兩人仍保持聯絡、持續交往，有報導指今年11月男方離婚後兩人才恢復連絡與正式交往，「明顯是謊言」。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101223