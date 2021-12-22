福原愛曾否認外遇 傳與橫濱約會男交往想再婚

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日本前桌球選手福原愛（圖）3月遭爆與一名男性在橫濱約會，當時雙方都已婚，福原愛稱沒有外遇；日媒12月22日報導，兩人現在都離婚，已正式交往。（圖取自福原愛微博網頁weibo.com）

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（中央社東京22日綜合外電報導）前日本桌球女將福原愛今年3月遭爆與一名男性在橫濱約會，當時雙方都是已婚，福原愛稱沒有外遇，兩人只是好友；不過今天日媒報導，兩人現在都離了婚，已正式交往並有意再婚。

33歲的福原愛今年年初將親生母親與小孩都留在台灣，單身返回日本後疑發生婚外情，她被拍到與一名高大男性在橫濱親密約會並過夜，這名男子第二天也到福原愛家中過夜。福原愛雖否認外遇，但今年7月與前台灣桌球選手江宏傑離婚。

日本出版社小學館旗下的新聞網NEWS Post Seven今天報導，自稱福原愛友人的人士說，高大男遭爆料與福原愛約會時也是已婚，但夫妻感情不睦分居中，與福原愛都有「想離婚」的共通點；兩人當時因被媒體爆料疑為「雙重不倫」而難以見面，有一陣子沒有聯絡。

接著今年7月福原愛與江宏傑離婚，高大男也在11月上旬離婚，並聯絡告知福原愛，兩人11月下旬開始正式交往，現在互相來往雙方的家中，處與「半同居」狀態。

這名友人稱福原愛仍關心她留在台灣的2個孩子，高大男感受到她的「母性」，未來不久兩人可能也會考慮再婚。

報導稱小孩監護權在江宏傑手上，福原愛常以視訊探視，不過今年7月福原愛與江宏傑離婚時，兩人所屬的經紀公司華研國際曾表示，兩人未來會共同監護孩子。

報導並刊出福原愛與這名男子散步談笑的照片，福原愛當場未受訪，僅表示請媒體連絡她的辦公室。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1101222