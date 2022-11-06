金音獎李權哲摘最佳專輯 旺福成軍24年首奪樂團獎

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第13屆金音獎得獎名單公布，歌手李權哲（右）以「愛情一陣風」拿下最佳專輯獎。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）第13屆金音獎得獎名單公布，李權哲「愛情一陣風」拿下最佳專輯獎，最佳樂團獎為旺福，歌手熊仔、Karencici等獲2獎。歌手趙傳感謝樂器行老闆阿通伯，擔任特別貢獻獎頒獎人。

金音獎昨晚在台北流行音樂中心頒獎。最佳創作歌手獎由葉穎摘下；最佳現場演出獎為蘇珮卿”This Is…” VIP音樂會。

對於旺福獲得最佳樂團獎，評審團肯定旺福深厚的音樂底蘊且風格獨特，長年耕耘且穩定產出高品質創作。主唱小民表示，旺福沒得過什麼獎，1998年就寫好得獎感言，曾想過會不會一直沒用上，沒想到真的沒用過，今年想說不要寫說不定得獎，竟然真的得獎。小民也感謝能一起做出不同類型的音樂，剛接觸音樂時沒那麼多元，現在已經很多不同音樂出現。

旺福獲得最佳樂團獎，上台領獎時成員激動落淚，也不忘幽默自嘲「1998年就寫好得獎感言，卻沒用過」。從影片4:34:40處開始觀看旺福領獎致詞。影片來源：金音創作獎

▲旺福獲得最佳樂團獎，上台領獎時成員激動落淚，也不忘幽默自嘲「1998年就寫好得獎感言，卻沒用過」。從影片4:34:40處開始觀看旺福領獎致詞。

第13屆金音獎得獎名單公布，旺福獲得最佳樂團獎，評審團肯定旺福深厚的音樂底蘊且風格獨特，長年耕耘且穩定產出高品質創作。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月6日

另外，多組音樂人摘下2個獎項，包含熊仔摘下最佳嘻哈專輯獎與最佳嘻哈歌曲獎；明馬丁獲頒最佳樂手獎、最佳爵士歌曲獎；Karencici以99% Angel獲得最佳節奏藍調專輯獎、最佳節奏藍調歌曲獎；13月終了摘下最佳另類流行專輯獎、最佳另類流行歌曲獎。

特別貢獻獎頒發給阿通伯樂器行已故創辦人「阿通伯」謝明通，趙傳擔任頒獎人。趙傳表示，年輕時獲得阿通伯賞識後，對方邀請他所屬樂團校園演出，累積經驗外還能持續曝光，對當時的他幫助很大。

謝明通也曾無償提供免費音響器材幫助趙傳所屬的「紅十字樂團」舉辦首場專場演唱會。趙傳說：「謝謝你過去為我及音樂圈，帶來的歡樂及鼓舞。」（編輯：管中維）1111106

影片來源：顏社 KAO!INC.

影片來源：旺福 WONFU