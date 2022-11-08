Ozone預告年底推新EP 上百粉絲冒雨挺快閃演出

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（中央社記者王心妤台北8日電）從選秀節目「原子少年」出道的男團Ozone今天首度公開演出新歌O.A.O.，吸引上百名粉絲冒雨到場。成員子翔期待新歌第一次被粉絲聽到的樣子，唱片公司也預告年底推新EP。

Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，新歌O.A.O.的MV在YouTube上架至今，已累積164萬次觀看次數，也衝上音樂發燒影片第3名。今晚在西門町首度公開演出新歌，成員子翔說，心情感覺很不可思議，這是出道後第一首屬於自己的歌，期待粉絲們的反應。

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煥鈞前段時間因生病臨時缺席表演活動，他今天表示，當天因發燒去看醫生，目前已經康復。祖安日前因參加原子運動會導致腳受傷，他回憶，一開始覺得傷勢無礙，後來才發現腳沒力，現在仍復健中，希望不會留下後遺症。佳辰則說，現在也會提醒自己不要生病，不希望演出再少人。

唱片公司今天表示，之後將與韓國團隊合作新作品，預計Ozone將於年底推出新EP。（編輯：張雅淨）1111108