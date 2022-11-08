更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

Ozone預告年底推新EP 上百粉絲冒雨挺快閃演出

2022/11/8 22:02（11/8 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
從選秀節目「原子少年」出道的男團Ozone，8日舉辦新歌快閃慶功記者會，首度公開演出新歌。（索尼提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月8日
從選秀節目「原子少年」出道的男團Ozone，8日舉辦新歌快閃慶功記者會，首度公開演出新歌。（索尼提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北8日電）從選秀節目「原子少年」出道的男團Ozone今天首度公開演出新歌O.A.O.，吸引上百名粉絲冒雨到場。成員子翔期待新歌第一次被粉絲聽到的樣子，唱片公司也預告年底推新EP。

Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，新歌O.A.O.的MV在YouTube上架至今，已累積164萬次觀看次數，也衝上音樂發燒影片第3名。今晚在西門町首度公開演出新歌，成員子翔說，心情感覺很不可思議，這是出道後第一首屬於自己的歌，期待粉絲們的反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

煥鈞前段時間因生病臨時缺席表演活動，他今天表示，當天因發燒去看醫生，目前已經康復。祖安日前因參加原子運動會導致腳受傷，他回憶，一開始覺得傷勢無礙，後來才發現腳沒力，現在仍復健中，希望不會留下後遺症。佳辰則說，現在也會提醒自己不要生病，不希望演出再少人。

唱片公司今天表示，之後將與韓國團隊合作新作品，預計Ozone將於年底推出新EP。（編輯：張雅淨）1111108

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族