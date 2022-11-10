跨性別網紅被關進佛州男牢房 經紀人批太不安全

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（中央社邁阿密9日綜合外電報導）有亞裔血統的跨性別彩妝網紅妮基塔卓甘（Nikita Dragun）日前在美國佛羅里達州被捕後，遭警方關進男子牢房，讓她的經紀人痛批這根本是存心等著災難降臨。

26歲的妮基塔卓甘本名妮基塔．阮（Nikita Nguyen），出生比利時，在美國念高中，有越南和墨西哥血統，10多歲時即出櫃跨性別身分。她2015年左右開始在網路竄紅，在影音平台YouTube分享美妝技巧吸引超過300萬人追蹤，照片分享平台Instagram也有超過900萬名粉絲。

妮基塔的經紀人凱索揚（Jack Ketsoyan）告訴美國八卦媒體TMZ，妮基塔「法定性別是女性，在佛羅里達州被關入男子牢房讓人極度不安，也十分危險」。

凱索揚又說，當局這個決定「直接違背矯正局本身的規範」，因相關規範「明文規定，跨性別囚犯要根據安全需求和性別認同進行分類與安置」。

妮基塔本週在佛州一處旅館赤裸徘徊泳池區又大聲喧嘩，擾亂安寧，接著因涉嫌犯下毆打警察重罪而被逮捕。

妮基塔的經紀人表示，妮基塔已支付5000美元（約新台幣16萬元）保釋金獲釋。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111110