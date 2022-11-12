日導演石川慶新片金馬影展放映 開心被台灣影迷包圍

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（中央社記者王心妤台北12日電）日本導演石川慶新片「那個男人」昨晚在金馬影展放映，不少觀眾熱情要求合照，讓他相當開心。新片配樂合作台灣樂團Cicada，他稱讚樂團的聲音很清澈又有黑暗面，才會促成合作。

石川慶今天接受台灣媒體訪問，新片「那個男人」合作男星妻夫木聰、安藤櫻。對於三度合作妻夫木聰，他透露兩人從劇本初期就開始討論，是深度的合作，讓他直呼幸運。

石川慶說，兩人6年前合作「愚行錄」，妻夫木聰在「愚行錄」有2種人格，而「那個男人」不只兩面性，內心有4、5種人格存在，認為妻夫木聰在「愚行錄」還沒辦法詮釋如此複雜面向，但現在看到他的改變，各種不同感覺，並加入自己的想法，濃縮在這個角色當中。

片中談到「在日韓國人」，觸碰日韓情結議題。石川慶表示，的確有點壓力，但電影為了宣傳或尋找投資者可能希望別碰觸敏感話題或無視，「對我而言非常不自然，明明存在於社會的事，電影卻不碰觸。」

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石川慶說，「在日韓國人」只是電影其中一個元素，如果被放大檢視，代表日本社會還沒準備好，而此片在韓國釜山影展放映時，韓國觀眾能夠接受這樣的安排。

石川慶此次配樂和台灣樂團合作，他指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多事物都要線上處理，便想尋找非日本音樂人。石川慶說台灣樂團Cicada音樂清澈的像森林的水滴，又有深層的黑暗面，符合電影氛圍，加上又是亞洲樂團，才會促成這次合作。（編輯：張芷瑄）1111112