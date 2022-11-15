孫淑媚物色安養中心 坦言未婚未育要提早打點

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公視人生劇展「趁她還記得」描繪失智症患者家庭故事，演員孫淑媚在劇中飾演將失智母親送進療養院的女兒，戲外她透露自己早已在物色養生村、安養中心資料，坦言未婚未生，要早點把自己打點好。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）41歲台語金曲歌后孫淑媚在公視人生劇展「趁她還記得」裡，把失智母親潘麗麗送進療養院，戲外卻早已在物色養生村、安養中心資料，她坦言未婚未生，還是要早點把自己打點好。

「趁她還記得」描繪失智症患者家庭故事，巧妙採用時間與記憶交錯設計，透過失智、家庭創傷角度，切入母女的情感糾葛，以及「三明治世代」的照顧困境。全劇由康博和、德馨擔綱製作人，導演王傳宗編導，集結潘麗麗、孫淑媚、曾少宗與何豪傑主演。

劇中潘麗麗的失智症每況愈下，常常沒來由痛罵女兒孫淑媚，最後甚至連過世的丈夫都遺忘。孫淑媚只能和在美國工作返台的弟弟曾少宗，親手將媽媽送進療養中心，面對陌生環境反應失控的媽媽，也讓疲憊又痛苦的孫淑媚忍不住打了媽媽一巴掌。在今天的媒體茶敘上，3人回憶這段拍攝都相當心痛，曾少宗坦言得數度忍住淚水。

60歲的潘麗麗現在依舊穿梭各處片場，她表示，光是背台詞、劇本，每天腦筋都轉個不停，根本來不及失智，也沒想過要找療養中心。但若真的面臨劇中處境，自己願意住進專業的機構，畢竟孩子都有各自的生活與家庭。

反倒是41歲的孫淑媚意外透露自己早已四處做功課，看了好幾家療養院，還大力推薦潘麗麗，有間養生村設備很完善，復健、運動、醫療都有，「甚至還會有遊覽車整團帶出去玩」。她笑說，一直想退休又怕無聊，畢竟自己沒結婚也沒孩子，得提早思考，「那個都要排隊的耶」。

製作人康博和表示，從劇本發想開始，他們多次造訪大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，對方提供許多失智症照顧相關資訊，經由醫師曹汶龍解釋才知道，「人的記憶是一路往上走，但失智開始後便不會再往前，而是往後跳，最後產生自我辨識的問題」。

康博和表示，得了解發病進程，並願意進入患者的世界，才能跟他們相處、懂得照顧，也分享自曹汶龍獲得的觀念，「失智患者就像孩子一樣，看到爸媽、親人會心安，陌生環境卻可能加速他們的病程」，就像劇中潘麗麗被送到安養中心後，無法適應的反應。

「趁她還記得」將於20日晚上10時在公視頻道首播。（編輯：張雅淨）1111115

公視人生劇展「趁她還記得」15日舉辦媒體茶敘，製作人康博和（左起）、演員曾少宗、孫淑媚、潘麗麗、製作人德馨、編劇辛佳育出席。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月15日